تطاير الرماد في السماء.. شاهد لحظة اندلاع بركان هاواي مع زلزال قوي

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، باندلاع بركان كبير في جزيرة هاواي الكبيرة، استمر اندفاع الرماد من فوهته لليوم التالي.





بدأ بركان كيلويا في إطلاق الرماد في السماء في وقت متأخر من أمس الأحد بالتوقيت المحلي داخل فوهة بركان هاليماو، لكن لم يتضح على الفور مدى خطورة الحادث.





تُظهر اللقطات سحب الغبار تتصاعد في سماء الليل من فوهة البركان وتظهر أصوات الحشود وهم يشاهدون حادث اندلاع البركان.





وفجأة ضرب زلزال المنطقة، ووفقًا لـ وسائل الإعلام المحلية فقد بلغت قوته 4.4 درجة، حيث وقع الزلزال في المنطقة بعد وقت قصير من بدء ثوران البركان.





لكن هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في العاصمة هونولولو حذرت من تساقط الرماد من السماء فوق السكان، وقالت إن التعرض المفرط يمكن أن يهيج العين والجهاز التنفسي.





يبلغ عدد سكان الجزيرة الكبيرة أقل بقليل من 200000 نسمة، وقد حذر أحد السكان في هلع من أن 2020 لا تنوى أن ترحل في هدوء.





شهدت الجزيرة اندلاع "بركان الدرع '' في عام 2018 ويعد الأكثر نشاطًا بين خمسة براكين في هاواي، يقع داخل حديقة Hawaii Volcanoes الوطنية.



