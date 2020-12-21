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فن

يا دماغي.. دياب يطرح أحدث أغانيه

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 05:10 م
دياب
دياب
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سعيد فراج
"يا دماغى خدى راحة.. لايزيد الهم ويتمكن.. مشاكلنا عايزة جراحة.. مش نافع ليها مسكن".. بهذه الكلمات فاجأنا الفنان والنجم دياب بأغنيته الجديدة التى يعود بها إلى الساحة الغنائية بعد فترة من الغياب، وتدور فى فلك البحث عن الراحة والسعادة، وتغيير السياسة فى الحياة، والبعد عن الضغوط والمشكلات، فالاستجابة الإيجابية تمنع سيطرة القلق والخوف والأحاسيس السلبية غير المريحة التي تقود الإنسان إلى الاضطرابات النفسية.

من الأشياء التى لفتت الانتباه تصميم بوستر الأغنية، الذى عبر عن حالتها ومعنى كلماتها، وربطها بأجواء عدم الانشغال بالأزمات، والبعد عن دوائر الهموم النفسية.. أغنية "يا دماغي" هي طابع دراما مقسوم من كلمات الشاعر مصطفي حسن ومن ألحان سامح كريم، وتوزيع إلهامي دهيمة، ومن إنتاج شركة "مزيكا" وهى الآن على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو.

من جهة أخرى، يواصل الفنان دياب، تصوير مشاهده في مسلسل «نسل الاغراب» للعرض في الموسم الدرامي الرمضاني للعام المُقبل 2021. 

مسلسل «نسل الاغراب» بطولة: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، محمد مهران، محمد جمعة، إنجي المقدم، فردوس عبدالحميد، دياب، أحمد فهيم، محمد علاء، أحمد صلاح السعدني، هبة مجدي، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، عماد زيادة، أسماء أبو اليزيد، إنتاج سينرجي للإنتاج الفني (تامر مرسي)، تأليف وإخراج محمد سامي. 

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