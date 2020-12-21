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أخبار البلد

أهم الأخبار .. تطورات تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا.. فعالية لقاح "سبوتنيك ــ V" ضد سلال كورونا الجديدة .. واليوم حدوث الاقتران العظيم في السماء

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 05:12 م
صدى البلد
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نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي : 

بعد تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا.. عشرات المسافرين عالقون بمطارات ألمانيا.. فيديو
أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها عشرات المسافرين القادمين من بريطانيا وهم عالقون في المطارات الألمانية بعد قرار تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا.. للمزيد اضغط هنا 

موسكو: لقاح "سبوتنيك ــ V" فعال ضد سلالة فيروس كورونا الجديدة
 أكد رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميتريف، أن لقاح "سبوتنيك - V" الروسي فعال ضد سلالة فيروس كورونا الجديدة، التي ظهرت في أوروبا.. للمزيد اضغط هنا 

جائزة جديدة للفرعون المصري| محمد صلاح أفضل لاعب بإنجلترا في 2020
نجح الدولي المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي في التتويج بجائزة أفضل لاعب فى عام 2020 داخل إنجلترا بتصويت الجماهير .. للمزيد اضغط هنا 

اليوم حدوث الاقتران العظيم في السماء.. ومعهد الفلك يحذر من هذا الأمر
كشف الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية تفاصيل الاقتران العظيم بين المشتري وزحل الذي يبلغ ذروته ويظهر في السماء اليوم.. للمزيد اضغط هنا 

خاص| بعد ظهور سلالة جديدة من كورونا عالميا..مصادر تكشف ما يحدث في أروقة الحكومة المصرية
أكدت مصادر حكومية أن مصر تدرس الآن عددا من الإجراءات الاحترازية بعد انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في بريطانيا، لحماية المواطنين وعدم تعرضهم لأي أذى... للمزيد اضغط هنا 
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