صحة الوادى الجديد: إعدام نصف طن أغذية فاسدة وتفتيش 581 منشأة غذائية

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد ، اليوم الاثنين، إعدام أغذية فاسدة ومنتهية الصلاحية وتحرير محاضر جنح لمنشآت ومحلات تجارية في حملات موسعة مشتركة مع الجهات الأمنية.





وقال الدكتور أحمد محروس، مدير مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد، إنه جرى تنفيذ حملات موسعة على الأسواق لمراقبة جودة السلع وسحب عينات منها للتأكد من مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي، وأسفرت عن إعدام حوالى نصف طن أغذية ، و138 لترًا من مشروبات وأغذية متنوعة فاسدة ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.





وأوضح مدير مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد، أنه تم تفتيش 581 منشأة تجارية تقدم أغذية متنوعة في حملة تضمنت مراكز المحافظة الخمسة.









وأكد محروس، أنه تم ضبط أغذية فاسدة متنوعة في حملة مشتركة مع مديرية التموين وقسم رقابة الأغذية، وجرى تحرير محاضر بها، وأمرت النيابة العامة بإعدام هذه الأغذية لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.





وأضاف محروس، أن المديرية شنت حملة تفتيش على 581 منشأة تجارية تقدم أغذية متنوعة، لمتابعة جودة المعروض من أغذية للمواطنين، كما جرى تحرير 159 محضرًا لمنشآت جرى ضبط أغذية فاسدة بداخلها، كما تقدم أغذية ومشروبات للمواطنين، بسبب عدم حمل شهادات صحية لمقدم هذه الأغذية.





وأشار محروس، إلى أن الكميات التي جرى إعدامها تنوعت ما بين خضار طازج، لحوم مصنعة ومخبوزات وحلويات مختلفة الأنواع، جرى ضبطها في حملة مشتركة مع مديرية التموين ومباحث التموين، داخل محلات تجارية وأسواق في مدن وقرى المراكز الإدارية الخمسة.





من جانب اخر كرمت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، 3 أطباء بيطريين لتميزهم في أداء العمل بمركز الداخلة.





وقال الدكتور ناجى محمد عوض، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، إنه جرى تكريم الأطباء الثلاثاء الماضى بإدارة الداخلة البيطرية لتميزهم فى العمل.





وأضاف ناجى، أن الأطباء نجحوا فى حملات التلقيح الصناعى للماشية والتي تهدف لتحسين السلالات وزيادة الإنتاجية من اللحوم والألبان، بالإضافة للتميز فى تحصين الماشية ضد الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان والأمراض الوبائية التي تصيب الماشية مثل الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.





وأوضح ناجى، أنه جرى تكريم كل من الدكتور محمد أمام سنوسى، رئيس وحدة قرية المعصرة البيطرية، والدكتور صلاح محمد محمد عبدالعال، رئيس وحدة قرى عزب القصر، والدكتور خلاف احمد عمر رئيس وحدة قرى الموشية بمركز الداخلة.