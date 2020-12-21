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فن

آيتن عامر تتعرض لـ وصلة غزل من جمهورها بسبب إطلالتها.. شاهد

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:54 م
صدى البلد
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سيد احمد
شاركت الفنانة آيتن عامر متابعيها صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".  


ونالت الصورة إعجابا كبيرا وتلقت آيتن عامر ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام، وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:

ماشاء الله ماهذا الجمال  -  واوووووو كثير حلو الفستان - هو القمر بيظهر بالنهار وبالليل - دوخت من الجمال 

يذكر أن آخر أعمال آيتن عامر مسلسل "فرصة ثانية" وشاركها في بطولة العمل كل من ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر.

مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل، وإنتاج  تامر مرسي، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير.

وشاركت ايتن عامر في 2017، في بطولة مسلسل "ابن أصول"، مع حمادة ‏هلال، ‏سوزان نجم الدين، محمد ‏نجاتي، عماد رشاد، كريم أبو زيد، وفاء سالم، أحمد حلاوة، أحمد كرارة، حمزة ‏العيلي، ‏وتأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج محمد ‏بكير، ومن إنتاج سينرجي.‏

وظهرت في نفس الموسم، من خلال مسلسل "شقة فيصل" الذي بدأ تصويره قبل أكثر من 3 سنوات ثم توقف تصويره لبعض الوقت دون إعلان السبب، ثم عاد التصوير وبدأ الحديث عن عرضه خارج السباق الرمضاني عام 2018، ثم تأجل مجددا إلى أن تحدد الموعد النهائي لعرضه.
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