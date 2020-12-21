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رياضة

أنباء قوية عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك في الدوري

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:51 م
صدى البلد
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القسم الرياضى
ترددت أنباء قوية خلال الساعات القليلة الماضية عن احتمالية وإمكانية تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في إطار منافسات الجولة الرابعة من مباريات الدوري الممتاز والمحدد لها يوم ٢٨ ديسمبر الجاري.


وتؤكد المعلومات المتوافرة في الوقت الحالي إلى أن هناك اتجاها لتأجيل قمة الكرة المصرية خشية تداعيات الاحداث التي شهدتها مباراة الفريقين في نهائي دوري ابطال إفريقيا والتي حسمها الأهلي قبل نهايتها بأربع دقائق ومنحته لقب النجمة التاسعة.

أمر آخر يدفع مسئولو اتحاد الكرة إلي تأجيل مباراة الفريقين يتمثل في وجود متسع من الوقت لإقامة مباراة الفريقين في وقت لاحق خاصة واننا مازلنا في بداية الموسم الجديد فضلا عن الميل أيضا لتأجيل الأمر في ظل الأوضاع الإدارية غير المستقرة التي يعيشها نادي الزمالك بعد قرار حل مجلس إدارته السابقة وتعيين لجنة مؤقتة لإدارته عقب خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتأتي أيضا حالة التراشق بين جماهير الناديين عبر صفحات التواصل الاجتماعي عقب تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا إضافة إلي الظروف الخاصة بالإجراءات الأمنية الخاصة بتأمين أحداث الكريسماس التي تتزامن مع موعد المباراة لتقود مسئولو اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة إلي اتخاذ قرار تأجيل المباراة.
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