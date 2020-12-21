وزير الخزانة الأمريكية: القراصنة لم يستطيعوا اختراق أنظمتنا السرية

قال وزير الخزانة الأمريكية ستيف منوشين إن اختراق "سولارويندز" الذي استهدف وزارة الخزانة قد أثر على أنظمة الوكالة غير المصنفة، لكن يبدو أنه لم يؤثر على أنظمتنا السرية في الوزارة.





وأضاف منوتشين في حديث لشبكة سي إن بي سي اليوم الاثنين "في هذه المرحلة لا نرى أي اختراق لأنظمتنا السرية، وقد تم الوصول إلى أنظمتنا غير السرية"





وتابع وزير الخزانة الامريكية قائلا "أؤكد لكم أننا فوق كل هذا"، في إشارة إلى الخرق.





وبدورها نفت روسيا بشدة تورطها، وأشار الرئيس فلاديمير بوتين خلال مؤتمره الصحفي الرئيسي في 17 كانون الأول إلى أن المزاعم الجديدة ضد الكرملين، كما هو معتاد مع اتهامات الجملة الشهيرة "روسيا فعلت ذلك"، لا أساس لها من الصحة.

وأشار كذلك إلى أن النظرية القائلة بأن روسيا كانت وراء الاختراقات تم الترويج لها في وسائل الإعلام الأمريكية من قبل الأشخاص الذين اتهموا الكرملين بلا أساس بالتدخل في الانتخابات الأمريكية لعام 2016.

كما أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شكوكه بشأن الدور المزعوم لروسيا في الهجمات الإلكترونية على الحكومة، مشيرًا إلى أن الرواية المناهضة لروسيا قد روجت لها وسائل الإعلام المزيفة، وفق تعبيره.

واقترح ترامب نظرية بديلة، تتلخص في أن الصين ربما تكون مسؤولة عن الهجمات، على الرغم من فشلها في توضيح ما أدى به إلى هذا الافتراض



