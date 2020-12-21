ذهب لـ الكافيه فعاد جثة هامدة.. تفاصيل مقتل طفل حوش عيسى.. والدته: ابني ضحية أصدقاء السوء

"ذهب إلى الكافيه حيًّا رجع جثة هامدة، أصدقاء السوء السبب، همّا اللي كبّروا الفكرة في دماغه وحب يقلد الشباب".. هكذا بدأت والدة الطفل أحمد عبد السلام سعد، الذي يبلغ 14 سنة، مقيم بمركز حوش عيسى، ضحية الهجرة غير الشرعية، حديثها لتروي تفاصيل الحادث وسط حالة من الحزن الشديد والبكاء، مضيفة "كان عايش بين أخواته زي الحمامة كله سلام وخير وحنّية، يفرح لما يفرّح اللي حواليه، كان نفسه يبقى ظابط أو دكتور، وكانت حنيّة الدنيا كلها فيه".





وأضافت الأم المكلومة، في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن آخر حديث دار بينهما قبل وفاته، سألها كيف يموت الشهيد فأخبرته بأن يُجاهد في سبيل الله أو مريض أو غريق وغيره، فرد عليها قائلًا "يارب أموت شهيد"، مضيفة "مكنتش أعرف إن ربنا استجاب فرحته".





وتابعت أنها لا تملك من الحياة سوى "أحمد" وشقيقه الأكبر وشقيقتهما، وحالتهم المادية مناسبة ووالدهم يقوم بتوفير كل احتياجات المنزل لكن أصدقاء السوء هم وراء فكرة سفره خارج مصر، فمنذ 10 أيام طلب أن يُسافر إلى ليبيا مع أصدقائه وأنهم اتفقوا معه على طريقة الهجرة، فانهارت من البكاء أمامه وأكدت له بأنها لا تستطيع العيش من دونه، وطلبت منه أن يصرف نظره عن فكرة السفر، وأن المستقبل في مصر ومن خلال الاجتهاد في دراسته سيستطيع تحقيق أحلامه، وكان يحلم بأن يصبح ضابط شرطة أو طبيبًا.





واستطردت "كان كل ما يشغل ذهنه إدخال الفرحة في حياة كل أقاربه وأصدقائه، ووفاته كانت بمثابة صدمة ووجع لأهل القرية، حيث كان يتسم بالطيبة والجدعنة والشهامة والجميع يُحبه، وكان يتمنى في أواخر حياته أن يموت شهيدًا وطلبها من الله قبل وفاته بأسبوع ولكن لم تتوقع بأن الله سيستجيب دعائه وتتحقق أمنيته بهذه السرعة".





ولفتت إلى أنه يوم الأربعاء الماضي قبل سفره تناول الفطار قبل مغادرته المنزل، وكعادته ذهب مع أصدقائه للجلوس على المقهى، وطلبت منه عدم التأخر بسبب سوء الطقس، متابعة: "رد قالي حاضر خلي بالك من نفسك يا ماما وخلي بالك من إخواتي، اندهشت من الكلام سألته ناوي مترجعش تاني؟!.. كأنه كان يشعر أنه سلام الوداع، وبعد ساعة عاد ودخل غرفته وفتح الدولاب ثم خرج من المنزل مسرعًا حتى أنني لم أستطع التحدث معه".





وأكدت والدة الضحية، أن الهجرة غير الشرعية انتشرت بشكل كبير في القرية والقرى المجاورة، وتسببت في وفاة أعداد كبيرة من الشباب، لافتة إلى أن أثناء العزاء طلبت سيدة الدعاء لها كي يستجيب الله ويُعيد نجلها حيًا أو ميتًا بعد غيابه عن المنزل منذ ما يقرب من ٧ سنوات.





كان غرق مركب هجرة غير شرعية في البحر المتوسط وعلى متنها مجموعة من الشباب المصريين، ما أدى إلى وفاة 7 أشخاص؛ 6 من الصعيد بالفيوم وسوهاج، وواحد من البحيرة، والجثامين هم رفيع سيد أحمد 19 سنة من قرية الشوالة وحسن حمدى حسن 18 سنة، من قرية كوم بدار بمحافظة سوهاج ، وشعبان محمد صادق 60 سنة من قرية مينا الحيط، بمركز أطس وإبراهيم سعيد محمد 16 سنة وهما من محافظة الفيوم، وجمال عمر محمود 23 سنة من المنشأة، وحسن محمود بخيت، من البادية بمحافظة سوهاج، وأحمد عبدالسلام سعد 14 سنة من مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة.





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