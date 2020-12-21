سكان منطقة عين شمس يشتكون من تكسير الشوارع واحتلال الأرصفة

أرسل القارئ أيمن محفوظ شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من الإهمال الكبير الذي وصلت إليه الشوارع من تكسير بحي عين شمس.





وقال محفوظ في شكواه: نعاني نحن سكان منطقة عين شمس من الإهمال الكبير، وما وصلت إليه الشوارع من تكسير، وأصبحت لا آدمية، وتسببت في تكدس الطرق، بالإضافة إلى احتلال المحلات والقهاوي الأرصفة ونصف الشوارع دون أي اهتمام من حي عين شمس لهذه المخالفات.





وأشار أيمن محفوظ إلى أنه تقدم بشكاوى عدة لحي عين شمس ولكن دون جدوى مطالبا المسؤولين بسرعة حل هذه المشاكل رأفة بسكان المنطقة.



