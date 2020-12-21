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بين الناس

سكان منطقة عين شمس يشتكون من تكسير الشوارع واحتلال الأرصفة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 07:57 م
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ أيمن محفوظ شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من  الإهمال الكبير الذي وصلت إليه الشوارع من تكسير بحي عين شمس.

وقال محفوظ في شكواه:  نعاني نحن سكان منطقة عين شمس من الإهمال الكبير، وما وصلت إليه الشوارع من تكسير، وأصبحت لا آدمية، وتسببت في تكدس الطرق، بالإضافة إلى احتلال المحلات والقهاوي الأرصفة ونصف الشوارع دون أي اهتمام من حي عين شمس لهذه المخالفات.

وأشار أيمن محفوظ إلى أنه تقدم بشكاوى عدة لحي عين شمس ولكن دون جدوى مطالبا المسؤولين بسرعة حل هذه المشاكل رأفة بسكان المنطقة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360.
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