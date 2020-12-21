أنوار عيد الميلاد تتحدى كورونا في نيويورك.. فيديو

أذاعت فضائية "يورونيوز" عربية، لقطات تظهر رواد حي دايكر هايتس في بروكلين يرتدون حلة عيد الميلاد رغم الأجواء الاستثنائية التي تعيشها نيويورك مثل مختلف مناطق العالم بسبب وباء كورونا الذي نغص على سكان المدينة فرحة العيد.





ففي كل عام، واعتبارا من نهاية نوفمبر، تطغى أنوار الميلاد وأجواؤه الاحتفالية على الحي البعيد عن وسط نيويورك والمعروف بوحداته السكنية الإفرادية الكبيرة.





الوضع هذا العام لا يشبه باقي السنوات، فمع غياب حافلات السياح التي عادة ما تجوب الحي المعروف تاريخيا بطابعه الإيطالي، ستقتصر الزيارات على السكان المحليين مع التزام بتدابير الوقاية من الفيروس، ولم يحل ذلك دون توافد عدد كبير من الزوار للاستمتاع بالأنشطة في الهواء الطلق تلافيا للأماكن المغلقة حيث يزيد خطر الإصابة.





وبدأ تقليد إنارة الحي بزينة عيد الميلاد في أواسط الثمانينيات، بدافع من لوسي سباتا إحدى المقيمات في الحي والتي أرادت من خلال هذه الخطوة تكريم والدتها المتوفاة.



