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بين الناس

سكان النزهة 2 محور عرابي يعانون من انتشار القمامة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:04 م
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ عبد الرحمن محمد شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من انتشار القمامة.


وقال محمد في شكواه : نعاني نحن سكان النزهة 2 محور عرابي تقسيم ابو رجيلة منذ  اكثر من ٢٠ عاما ونحن نسكن  فى أزمات بسبب الرشاح والعشش وخط السكة الحديد و مشاكلنا تراكمت نتيجة الإهمال الدائم والمستمر للمنطقة  .


وأضاف : "بعد التوجيه الرئاسى بهدم العشش وردم الرشاح وعمل طريق رئيسى اسمه محور الفريق عرابى زاد عدد السكان من ٢٠٠٠ شخص لاكثر من ٣٠ الف شخص وبقينا فى ورطة حقيقية من تراكم القمامة" .


وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشاكل رأفة بأهالي المنطقة .


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360.
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