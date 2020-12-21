سكان النزهة 2 محور عرابي يعانون من انتشار القمامة

أرسل القارئ عبد الرحمن محمد شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من انتشار القمامة.









وقال محمد في شكواه : نعاني نحن سكان النزهة 2 محور عرابي تقسيم ابو رجيلة منذ اكثر من ٢٠ عاما ونحن نسكن فى أزمات بسبب الرشاح والعشش وخط السكة الحديد و مشاكلنا تراكمت نتيجة الإهمال الدائم والمستمر للمنطقة .









وأضاف : "بعد التوجيه الرئاسى بهدم العشش وردم الرشاح وعمل طريق رئيسى اسمه محور الفريق عرابى زاد عدد السكان من ٢٠٠٠ شخص لاكثر من ٣٠ الف شخص وبقينا فى ورطة حقيقية من تراكم القمامة" .









وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشاكل رأفة بأهالي المنطقة .







