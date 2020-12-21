النيابة تستمع إلى أقوال الطفل المعذب وزوجة أبيه بالدقهلية

استمعت النيابة العامة بأجا بمحافظة الدقهلية ، إلى أقوال زوجة أب تم اتهامها بتعذيب نجل زوجها يدعى رامي ٨ اعوام، معللة ذلك لرفضه سماع كلامها كما استمعت إلى أقوال الأب والطفل.





فيما طلب الأب التنازل عن البلاغ المقدم ضد زوجته، حيث إنها بمثابة أمه وتقوم بتقويم تربيته.





وكان عم الطفل "رامي" نشر مقطع فيديو عبر صفحات التواصل الاجتماعى يوضح فيه آثار التعذيب والعض على جسد الطفل، على يد زوجة ابيه "ن ا م"، مناشدا الجهات الأمنية وحقوق حماية الطفل بالتدخل لإنقاذه.





وقال العم أمام النيابة أن والد الطفل منفصل عن أمه منذ 6 أعوام، والطفل مقيم عند أبيه، الذي تزوج بأخرى وتركها تربى ابنه بطريقتها، دون أي تدخل منه.





وتابع: "جاء الطفل إليه باكيا ومتألما مطالبا ألا يعود إلى زوجة أبيه، لأنها تضربه بقسوة وتعذبه إذا رفض مساعدتها في شئون المنزل وخدمتها، وحرر محضرا ضدها بسبب ذلك ولحمايته من قسوتها وتعديها عليها".





فيما حرر والد الطفل محضر ضد أخيه عقب علمه بمحضره ضد زوجته، لإجباره على التنازل.





وكانت الجهات الأمنية، قد رصدت فيديو متداول عبر موقع "فيس بوك"، يوضح كدمات وآثار تعذيب على جسد طفل كما تبينت وجود محضر بذلك حرره عم الطفل.





باستدعاء العم ويدعى "فتحي. م .م"، ٢٢ عاما، اتهم زوجة أخيه، ربة منزل، بأن الطفل حضر إليه وعلى جسده آثار تعذيب بسبب رفضه إتمام ما طلبته منه زوجه أبيه فى أعمال منزلية وأن الطفل يقيم لديه منذ تلك الواقعة، لخوفه من العودة والإقامة مع زوجة أبيه.



