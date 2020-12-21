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منوعات

هل استعان به الزمالك لفك السحر؟ .. القصة الحقيقية للشيخ سعيد الأهلاوي

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 05:21 م
صدى البلد
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أحمد شريف

ظهر  الشيخ " سعيد سيد" الراقي الشرعي  بجوار سور نادي الزمالك بلحية شقراء وشعر خفيف وهو مبتسم،  في صورة تداولها الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مدعين أن الشيخ "سعيد" أحد المشايخ الذي استعان بهم رئيس نادي الزمالك السابق المستشار "مرتضى منصور" لفك الأعمال والسحر الواقع على نادي الزمالك، كما كان يزعم رئيس النادي السابق في أغلب لقاءته.


وبالتواصل مع الشيخ "سعيد" تبين أن تلك الصورة التقطها لنفسه منذ عام على سبيل المزاح، حيث أثارت هذه الصورة ضجة حينها، ليتفاجأ بإعادة تداولها مجدد بنفس القصة التي زعمها في السابق، حيث وصف بأنه أحد المشايخ الذين استعين بهم من قبل رئيس نادي الزمالك السابق.


وبحسب حديث الشيخ "سعيد"  لموقع صدى البلد، قال إن هذه الصورة تم تداولها منذ عام، حيث التقطها يوم 21 ديسمبر من العام الماضي الموافق لليوم، وقام بنشرها عبر صفحته الشخصية بالفيس بوك ودون أعلاها "وداعا للهزائم انتظروا عودة الفن والهندسة، الاتفاق على الفك بشرط عدم المساس بالأهلي"، ليتم تداولها بعدها بشكل كثيف وتتحول مزحة الشيخ إلى قصة يصدقها الكثيرون بعد إطلاق مزاعم من بعض رواد التواصل بأن الشيخ " سعيد" هو أحد المشايخ الذي لجأ لهم المستشار مرتضى منصور لفك السحر الذي يمنع الزمالك من الفوز.


وأوضح الشيخ "سعيد" أن هذا الادعاء أكذوبة اختراعها رواد مواقع التواصل الاجتماعي،  كمزحة على النادي الزمالك بعد ادعاء رئيسه السابق بأن النادي يتعرض لأعمال سحر  تمنعه من الفوز.


وأشار الشيخ " سعيد" إلى أنه من عشاق نادي الأهلي ويحبه منذ صغره، ويحترم نادي الزمالك ولاعبيه والقائمين عليه، لافتا إلى أنه حين نشر صورته وهو بجوار نادي الزمالك تلقى العديد من المكالمات لعدد من وسائل الإعلام لأوضح الصورة لهم العام الماضي.

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