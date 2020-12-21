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أخبار العالم

نتنياهو يدافع عن قرار غلق حدود إسرائيل.. ويجبر العائدين على العزل الذاتي

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 05:16 م
نتنياهو
نتنياهو
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على صالح
دافع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن قرار منع الأجانب من دخول إسرائيل وإجبار الإسرائيليين الذين يعودون من دول أخرى على عزل أنفسهم في الفنادق التي تديرها الدولة، قائلا "نحن نواجه وباء جديدا ينتشر، بفيروس لم نفهمه بعد، يمكن أن تصبح هذه الطفرة المستحدثة لـ فيروس كورونا".


وأضاف نتنياهو في حديث له اليوم الاثنين نقلته "تايمز اوف اسرائيل" أن هذا هو سبب اتخاذ الحكومة خطوات لإغلاق السفر الدولي.


وتابع "أعلم أن هذا قرار صعب، ليس لدينا خيار، وأتفهم الصعوبة التي يسببها للعائلات والمسافرين للجميع، لكن هذا القرار حاسم لأنه يجب علينا حماية صحتك وحياتك ".


وقالت ميليتا فوجنوفيتش، ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، إن منظمة الصحة العالمية تنصح الدول بإجراء تقييم مستقل لخطر انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا واتخاذ قرارات بشأن تعليق الحركة الجوية.


وفي الأسبوع الماضي، أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن اكتشاف سلالة الفيروس المستجد المتحولة التي يمكن أن تنتقل بنسبة تصل إلى 70 في المائة بشكل أسرع تنتشر بنشاط في لندن والمناطق المحيطة بها. 


وفي المقابل، علقت عشرات الدول بالفعل حركة الطيران مع المملكة المتحدة.


ولم توص منظمة الصحة العالمية بأي أطر زمنية أو أي شيء آخر بخصوص إغلاق الحدود أو تعليق الحركة الجوية.


وانما أوصت منظمة الصحة العالمية الدول بتحليل مخاطر استيراد العدوى والبدء في اتخاذ قرارات فردية ووطنية ".


كما تم اكتشاف نفس الطفرة المعدية للفيروس في العديد من البلدان الأوروبية الأخرى، وأستراليا وجنوب إفريقيا.

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