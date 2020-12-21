الدورى السعودى.. جوميز يدخل تاريخ الهلال من الباب الكبير.. وكاريلو يسجل هدفا رائعا.. فيديو





وتشير النتيجة لتقدم الهلال بهدفين نظيفين بعد مرور نصف ساعة من انطلاق اللقاء، حيث تقدم الفرنسي بافتيمبي جوميز للزعيم في الدقيقة الرابعة عشر من ضربة جزاء.





وأحرز البيروفي أندريه كاريلو الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 23 من عمر اللقاء من جملة تكتيكية رائعة.





وبهدف جوميز اليوم، أصبح المهاجم الفرنسي هو الهداف الأجنبي التاريخي للهلال، بعدما ارتفع رصيده من الأهداف للهدف 82، حيث رفع عدد أهدافه في الدوري إلى 53 هدفًا، و8 أهداف في كأس الملك، و5 أهداف في البطولة العربية، وهدفين في كأس العالم للأندية، و14 هدفًا في دوري أبطال آسيا.

تقام حاليا، مباراة الهلال والقادسية، في الجولة التاسعة لبطولة الدوري السعودي " دوري كأس الأمير محمد بن سلمان".