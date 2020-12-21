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أخبار العالم

قرار تاريخي لـ برلمان لبنان في مواجهة الفساد بطلب من الرئيس عون

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 05:20 م
صدى البلد
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حسام رضوان
في خطوة يمكن تسميتها بالتاريخية على طريق مواجهة الفساد في البلاد، أقر مجلس النواب اللبناني اليوم الإثنين، قانونًا ينص على تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة عام، الأمر الذي يفتح الباب أمام التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي.


وعلق الرئيس اللبناني ميشال عون على القرار معربًا عن تقديره لقرار المجلس وقال: "تجاوب المجلس مع رسالتي الى النواب ترجم الرغبة في وضع مكافحة الفساد موضع التنفيذ لأنها الطريق للإصلاحات المرجوة". بحسب قناة "الجديد".


وثمن الرئيس اللبناني ميشال عون خطوة مجلس النواب وأعرب عن أمنياته أن يأخذ التدقيق الجنائي بعد رفع السرية المصرفية طريقه إلى التنفيذ لإدانة المرتكبين وفق الأدلة التي ستتوافر نتيجة هذا التدقيق.


وفي الشهر الماضي، أنهت شركة "ألفاريز ومارسال" للتدقيق الجنائي عقدها الموقع مع لبنان للتدقيق في حسابات المصرف المركزي، بعد تعذر حصولها على كافة المستندات المطلوبة منه كون بعضها كان "يعارض"، وفق المصرف المركزي، قانون "السرية المصرفية".


ويشكّل التدقيق الجنائي في حسابات المصرف أبرز بنود خطة النهوض الاقتصادي التي كانت أقرتها الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي قبل فشل تلك المفاوضات. كما ورد ضمن بنود خارطة الطريق التي وضعتها فرنسا لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي.


وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام أن مجلس النواب أقر اقتراح القانون الرامي إلى تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة سنة بعد دمج أربعة اقتراحات قوانين ببعضها "وفقا للقرار الذي صدر عن مجلس النواب" الشهر الماضي.


وكان البرلمان صوّت في نهاية نوفمبر لصالح إجراء التدقيق الجنائي "دون أي عائق أو تذرع بالسرية المصرفية" ردًا على طلب من رئيس الجمهورية ميشال عون.
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