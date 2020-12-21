تبدأ 5 يناير مع التزام الإجراءات الاحترازية.. ننشر جدول امتحانات حقوق القاهرة

أعلنت كلية الحقوق بجامعة القاهرة الجدول الخاص بامتحانات الفصل الدراسي الأول، الذي من المقرر انعقاده يوم 5 يناير المقبل، وينشر صدى البلد للطلاب مواعيد الامتحانات المقررة لكل مادة.









يمتحن طلاب الفرقة الثانية يوم الثلاثاء الموافق 5/1/2021 في مادة ريادة الأعمال، وفي يوم الأحد الموافق 10 من نفس الشهر يمتحن طلاب الفرقة الأولى في مادة المدخل، على أن يمتحن طلاب الفرقة الثانية مادة الاقتصاد يوم الثلاثاء الموافق 12/1/2021.





وفي يوم الخميس الموافق 14 من نفس الشهر يمتحن طلاب الفرقة الثالثة مادة دولي خاص، ويمتحن طلاب الفرقة الرابعة يوم الجمعة الموافق 15 من نفس الشهر مادة بحري وجوي، ويتم امتحان طلاب الفرقة الأولى في مادة المنظمات الدولية يوم الأحد الموافق 17/1/2021.









ويمتحن طلاب الفرقة الثانية مادة الشريعة الإسلامية يوم الثلاثاء الموافق 19 من نفس الشهر، ويتم امتحان مادة القانون المدني لطلاب الفرقة الثالثة يوم الخميس21 من نفس الشهر، على أن يتم امتحان الفرقة الرابعة في مادة التشريعات الاجتماعية يوم الجمعة الذي يليه.









كما يتم إجراء امتحان تاريخ القانون لطلاب الفرقة الأولى يوم الأحد الموافق 24/1/2021، على أن يتم اختبار طلاب الفرقة الثانية في مادة قانون الاثبات يوم الثلاثاء الموافق 26 من نفس الشهر، ويتم اختبار طلاب الفرقة الثالثة في مادة قانون العمل يوم الخميس الموافق 28 من ذات الشهر ، على أن يتم إجراء امتحان العقود الإدارية لطلاب الفرقة الرابعة يوم الجمعة الموافق 29 من نفس الشهر.









كما يجرى اختبار مادة إجرام وعقاب لطلاب الفرقة الأولى يوم الأحد الموافق 31/12021 ، كما يتم إجراء امتحان مادة اللغة لطلاب الفرقة الثانية يوم الثلاثاء الموافق 2/2/2021، على أن يتم إجراء امتحان مادة مالية عامة لطلاب الفرقة الثالثة يوم الخميس الموافق 4 من نفس الشهر.

















كما يمتحن طلاب الفرقة الرابعة مادة أصول الفقه يوم الجمعة الموافق 5/2/2021 ، ويتم إجراء اختبار مادة اللغة لهم يوم الأحد الموافق 7 من نفس الشهر .













وأوضحت الكلية أن مدة الاختبار تكون ساعتين، ويحضر الطالب قبل الاختبار بربع ساعة وإحضار البطاقة أو الكارنيه الجامعي، والالتزام بالاجراءات الاحترازية المقررة، كذلك يجب أن يكون الطالب مسددا للرسوم الدراسية.