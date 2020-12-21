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مرأة

نشرة الصحة والمرأة.. معلومات عن سلاسة كورونا الجديدة.. و13 حيلة لتدفئة الجسم في الشتاء

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:00 م
سلالة كورونا
سلالة كورونا
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حياة عبد العزيز
نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية، في مجالي الصحة والمرأة، جاء أبرزها كالآتي..

انتشر مؤخرا نوع جديد من فيروس كورونا عبر لندن والجنوب الشرقي للمملكة المتحدة  بشكل أسرع من السلالة الأصلية.

حذر كبير المستشارين العلميين للحكومة، السير باتريك فالانس ، من أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا أصبحت المهيمنة بعد الارتفاع السريع في الحالات في الأيام الأخيرة.

أثار عدد من الدراسات العلمية خلال الفترة الماضية جدلًا كبيرًا، حول وجود سلالة جديدة لـ فيروس كورونا، تعد الأكثر فتكًا وشراسة عن السلالة الماضية، ويمكن أن تصيب الأشخاص بشكل أسرع عن غيرها.

أكدت دراسة جديدة، أن فيروس كورونا أكثر فتكًا بثلاث مرات من الإنفلونزا.

ووفقا الدراسة التي أجريت على موقع "timesofindia"، قارن الباحثون بيانات 89530 مريضًا تم نقلهم إلى المستشفى مع فيروس كورونا Covid-19 في مارس وأبريل من هذا العام مع 45819 مريضًا تم نقلهم إلى المستشفى بسبب الإنفلونزا الموسمية بين ديسمبر 2018 ونهاية فبراير 2019.


بدأ اليوم فصل الشتاء الذي يشتهر ببرودة الطقس وشقوط الأمطار فى مختلف البلاد ، وفى هذه المناسبة نعرض لكم مجموعة من الحيل التى تساعدكم على الشعور بالدفء وفقا لما ذكره موقع " thespruce " .
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