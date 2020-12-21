نشرة الصحة والمرأة.. معلومات عن سلاسة كورونا الجديدة.. و13 حيلة لتدفئة الجسم في الشتاء

فيروس كورونا ، تعد الأكثر فتكًا وشراسة عن السلالة الماضية، ويمكن أن تصيب الأشخاص بشكل أسرع عن غيرها.

أثار عدد من الدراسات العلمية خلال الفترة الماضية جدلًا كبيرًا، حول وجود سلالة جديدة لـ