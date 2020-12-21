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تعليم

توصيات الملتقى الفكرى بألسن عين شمس حول "الإسهام العربي المعاصر في الثقافة العالمية"

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 05:43 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقى
اختتم الملتقى الفكرى لكلية الألسن بجامعة عين شمس، الذي أقيم بعنوان "الإسهام العربي المعاصر في الثقافة العالمية"، تحت رعاية د.محمود المتيني رئيس الجامعة، ود.عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود.سلوى رشاد عميد الكلية، فعالياته بإصدار عدة توصيات.

وأقرت اللجنة المنظمة لفعاليات الملتقى برئاسة د. سلوى رشاد عميد الكلية، وعضوية د. يمنى عزمي مقرر لجنة العلاقات الثقافية، ود. ماجد مصطفى الصعيدي أستاذ الأدب والنقد بكلية الألسن ومنسق عام المنتدى، عدة توصيات مهمة خلال فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية بالكلية وهي: 
  
١- ضرورة التواصل المنهجي بين أقسام وكليات الجامعة للعمل على إنتاج المصطلحات العلمية في كل المجالات المعرفية بهدف توحيدها وتعميمها من أجل تفعيل المنظومة المعرفية والتحرر من وضعية الجزر المنعزلة بين الأقسام العلمية داخل الجامعة. 

٢- إنشاء مركز بحثي يحقق التعاون بين كافة أقسام وكليات الجامعة في جميع التخصصات في إطار دعم الدراسات البينية وفقا لإستراتيجية الجامعة وإستراتيجية الدولة ٢٠٣٠. 


٣- العمل على تنشيط الترجمة من العربية وإليها، وإنشاء قواعد بيانات يتم تغذيتها وتحديثها دوريًّا من أجل التنسيق بين الجهات المعنية بالترجمة والتعريب في مصر والوطن العربي. 

 
٤- التخطيط لإصدار عدد من الكتب المترجمة والمعاجم المتخصصة بكلية الإلسن، وتسويقها على أوسع نطاق. 

٥- العمل على صياغة بروتوكول تعاون بين كلية الألسن ومكتبة الإسكندرية في مجال الترجمة والتدريب، وتبادل الكتب والإصدارات الدورية. 

٦- تفعيل دور وحدة رفاعة بكلية الألسن في الإعلان عن برامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في دورات أرضية وعن بُعد، وإصدار سلسلة كتب تعليمية لمستوى المبتدئين وحتى المستويات المتقدمة.
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