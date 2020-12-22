سعر الدولار في البنوك اليوم 22-12-2020

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه لليوم الثالث علي التوالي علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية وذلك في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 22-12-2020،، ليبلغ متوسط سعر الدولار لدي البنك المركزي المصري نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع.





وسجل أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.59 للشراء و 15.69 جنيه للبيع في بنك HSBC.





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ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " كريدي أجريكول ، المصرف العربي الدولي AIB، عودة، العربي الافريقي الدولي، العقاري المصري ، التنمية الصناعية” بقيمة 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع .





وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15,72 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي الكويتي، الأهلي المتحد، مصر، المصري لتنمية الصادرات، أبوظبي التجاري، التعمير والإسكان، الكويت الوطني، الأهلي المصري، التجاري الدوليCIB، الأهلي اليوناني، البركة، قناة السويس، المشرق ، مصر إيران للتنمية ، بلوم"





وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في المصرف المتحد.





وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، القاهرة، الاستنثمار العربي".





وصل سعر الدولار بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني ،مصرف ابوظبي الاسلامي".





ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك " الاسكندرية، المصري الخليجي ، التجاري وفا"وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء مقابل 15.76 جنيه للبيع في بنوك " سايب، ABC، بنك أبوظبي الاول، العربي "وجاء أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنك فيصل الاسلامي حيث سجل 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع وكذلك البنك الزراعي المصري مسجلا 16.09 جنيه للشراء و 16.19 جنيه للبيع .