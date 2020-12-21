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تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. 3 أخطاء شائعة تدمر هاتفك الذكي.. لهذا السبب لا تشتر هواتف Galaxy Note 20 الآن

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 06:01 م
اخبار العلوم والتكنولوجيا
اخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.

تعتبر عملية إعداد وتغيير اللغة على أجهزة الكمبيوتر واللاب توب، عملية معقدة نسبيا مقارنة بالهواتف الذكية التى يمكن تغيير اللغة فيها بلمسة واحدة على الشاشة، ويواجه عدد كبير من المستخدمين معاناة عند تغيير اللغة فى أجهزتهم خاصة إذا كانت بالإنجليزية وتحويلها للعربية أو تحويلها لأى لغة أخرى. 

تعد لعبة Fortnite فورتنايت واحدة من أشهر وأفضل ألعاب الفيديو على الإطلاق، وكانت اللعبة الأكثر جدلا في 2020 بسبب قيام شركتي جوجل وآبل في الفترة الأخيرة بحذفها من على متجريهما بسبب اختلاف على نسبة الرسوم في متجري التطبيقات، وعلى الرغم من ذلك فإن هناك العديد من المستخدمين تنقصهم الخبرة أو المعلومات في كيفية لعب فورتنايت. 

أعلنت شركة فيفو الصينية، الموعد الرسمى لإطلاق هواتفها من الفئة المتوسطة، Vivo X60 وذلك بعد عدد من التسريبات المتضاربة حول موعد الإطلاق، حيث أكدت الشركة فى بيان لها على موقعها الرسمى أنها ستقوم بإطلاق  الهواتف يوم 29 ديسمبر المقبل. 

كشف تقارير أن هواتف Galaxy S21 القادمة من شركة سامسونج، والتى من المقرر إصدارها رسميا يوم 14 يناير المقبل، ستأتى مع القلم الذكى S Pen ، الذى يصدر بالأساس مع سلسلة هواتف Note ، والذى يعتبر علامة مميز لها، كما أنه من المحتمل أن تكون سلسلة  Galaxy Note 20  ،التى تم إصدارها منذ شهور قليلة، هى الأخيرة من نوعها مع الشركة. 

يستغرق استخدام الهواتف الذكية معظم أوقات اليوم حيث يتراوح وقت استخدامها فى اليوم ما بين 5 ساعات و 8 ساعات لمعظم المستخدمين، سواء فى التصفح على الإنترنت أو المكالمات و وإنجاز المهام اليومية المختلفة أو اللعب و قضاء الوقت على التطبيقات المختلفة، وأثناء عمل ذلك أحيانا نقوم ببعض الأخطاء المدمرة للهاتف. 
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