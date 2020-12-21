أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات .. كل ما تريد معرفته عنها

أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين تعد أحد الأسلحة القوية التي تمتلكها وزارة الأوقاف في معركتها مع المتشددين وأصحاب الأفكار المتطرفة لتجديد الخطاب الديني وتصحيح المفاهيم الخاطئة خاصة وأن الهدف منها إعداد وتأهيل شباب العلماء للريادة العلمية والإدارية معًا، بقصد تأهيل جيل متفرد من العلماء الشباب يكون قادرًا على إدارة الحوار المجتمعي في القضايا العصرية والمستجدات بكفاءة واقتدار في مجال اختصاصه الذي يتطلب ثقافة عامة واسعة وغير نمطية ولا تقليدية ، ويكون قادرًا على تمثيل وزارته في الداخل وتمثيل وطنه في الداخل والخارج تمثيلًا مشرفًا يليق بريادة مصر الحديثة وتاريخها العريق وحاضرها ومستقبلها العظيم بإذن الله تعالى، ويليق بتاريخ أزهرها الشريف وريادته ومرجعيته الدينية في مختلف دول العالم.





ومن جانبه قال الدكتور أشرف فهمي، مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف والمشرف العام على أكاديمية تدريب الأئمة، أن تكلفة إنشاء الأكاديمية بلغ 52 مليون جنيه، مشيرا إلى أن مدة الدراسة بالأكاديمية 6 أشهر موزعة على 5 أيام في الأسبوع و6 ساعات يوميا، حيث يسمح للمتدرب بالسفر الى المحافظة التابع لها يومي الخميس والجمعة، على أن يعود صباح السبت، لافتا إلى أنه يتم إجراء اختبار شهري للمتدربين وعددهم 102 متدرب للوقوف على مدى الاستيعاب للمناهج، ومن يرسب أكثر من مرة خلال الاختبارات يتم إلغاء تدريبه نهائيًا.

وأضاف فهمي لـ " صدى البلد " أن الوزارة حددت شروط وقواعد للالتحاق بالأكاديمية وهي حفظ القرآن الكريم واجتياز اختبار الثقافة الإسلامية واللغة العربية واجتياز اختبار اللغة الإنجليزية واجتياز اختبار الحاسب الآلي.



وتابع: "كل من اجتاز اختبارات القبول ببرامج الإمام المجدد، أو اجتاز اختبارات الإمام المتميز أو اختبارات العمل بالمساجد الكبرى أو مساجد النذور، أو القراءة الحرة، أو إيفاد رمضان للأئمة أو الإيفاد الدائم، أو وظائف الإدارة الوسطى أو الإشرافية التي تمت تحريريًّا وشفويًّا، أو اختبار دورات اللغات الأجنبية، وكذلك الأئمة الجدد الحاصلون على تقدير جيد جدًا فصاعدًا".





