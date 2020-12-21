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شاهد.. طائرة تابعة لسلاح الجو الصيني تصطدم بالطيور.. فيديو

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 05:51 م
طائرة
طائرة
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز لقطات يظهر من خلالها اضطرار طيار في سلاح الجو التابع لجيش التحرير الشعبي الصيني إلى إظهار مهاراته وإبعاد طائرته المنكوبة عن مجمع سكني بعد اصطدامها بالطيور، مما أدى إلى توقف المحرك عن العمل.

وأظهرت بيانات الصندوق الأسود التي تم اكتشافها بعد التحطم، أن الطيار أبعد طائرته عن المناطق السكنية عدة مرات خلال 37 ثانية من التحليق وقد خرج من الطائرة قبل ثلاث ثوانٍ من تحطمها. 

وقتل طيار صينى أثناء أدائه استعراضا جويا، في أجواء مدينة «تشانغيى» بمقاطعة قانسو في الصين، وذلك عندما تحطمت طائرته في العرض الجوي الذي رصدته العديد من المحطات التليفزيونية في الدولة.

رصد الفيديو الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لحظة سقوط الطائرة في مشهد تم تصويره تبدو فيه الطائرة وهي تسقط بسرعة إثر تعرضها لعطل فني جعل الدخان يتصاعد منها في السماء قبل سقوطها.

وقالت وسائل إعلام صينية، إن الحاضرين للاستعراض اعتقدوا أنها مجرد حيلة أخرى يؤديها الطيار، ولكن بعد ثوان قليلة، فهموا أن هناك شيئا ما خطأ وبدأوا في الصراخ.
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