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أخبار البلد

المترو تحذر المواطنين: لا تقف على رصيف المحطة أكثر من ثلاث دقائق

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 05:59 م
مترو الأنفاق
مترو الأنفاق
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حمادة خطاب
أصدرت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، عددا من التعليمات الصارمة لمواجهة فيروس كورونا داخل المحطات والقطارات.

وقالت مصادر في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن الهيئة اتخذت عددا من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا والتى يأتى على رأسها تعقيم القطارات والمحطات بالخطوط الثلاثة ضمن التشغيل اليومي لرحلات القطارات.

وأوضحت المصادر أن شركة مترو الأنفاق أخطرت نظار المحطات بضرورة الإعلان الدائم للركاب من خلال الإذاعات الداخلية للمحطات على ضرورة عدم التوقف على الرصيف نهائيًا بعد إنتهاء رحلته، أو على الأكثر لمدة لا تزيد عن ثلاث دقائق أو الانصراف قبل قدوم القطار القادم بعد انتهاء رحلته.


ذلك بالإضافة للإعلان عن الكارت الذكي، والذي يتم استخدامه كمحفظة نقدية تخصم منها قيمة الرحلات من خلال عبور بوابات المترو بالخطوط الثلاثة، وذلك لتقليل تزاحم الجمهور أمام مكاتب صرف التذاكر بالمحطات المختلفة بالخطوط الثلاثة. 

وأشار أن ذلك إضافة إلى المتابعة الدقيقة والمستمرة للالتزام بارتداء الكمامة داخل القطارات والمحطات من خلال شرطة النقل والمواصلات وكاميرات الهيئة. 

وأعادت وزارة النقل في وقت سابق فرض غرامات ركوب وسائل المواصلات العامة في هيئة السكك الحديدية ومترو الأنفاق بدون كمامة، ومنع استقلال المرفقين لغير مرتدي الكمامات مع تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا ولمنع انتشار الفيروس، بحسب وزير النقل كامل الوزير.

وأكد الوزير، في تصريحات صحفية، أن الوضع الراهن يتطلب اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية حتى لا تضطر الحكومة إلى اتخاذ تدابير تعطل الحياة اليومية وتؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري.

وأوضح الوزير، أن هناك تعليمات بتطبيق الغرامة على الراكب المخالف والتي تصل لـ4 آلاف جنيه، وانتشار أفراد شرطة النقل والمواصلات على أرصفة المحطات لمتابعة هذه الإجراءات والتأكد من ارتداء كل راكب لكمامته.

ونبهت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق على الركاب من خلال الإذاعة الداخلية بالمحطات، ضرورة ارتداء الكمامة وعدم السماح بالدخول من دونها، ومن يخالف ذلك سيتعرض للغرامة المقررة والتي تصل إلى 4 آلاف جنيه.
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