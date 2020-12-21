طائرة من دون طيار تقذف اللهب وتحرق الدبابير.. فيديو

عرضت قناة روسيا اليوم فيديو لطائرة من دون طيار تقذف اللهب وتحرق الدبابير داخل شجرة وتقضي عليه.





وأضاف الفيديو أن هناك تقارير إعلامية تحدثت عن جميع منظمة محلية غير حكومية قرابة 10 آلاف يورو لتجهيز الطائرة ويتوقعون ان تقوم الطائرة بحرق اكثر من 100 عش.





الفيديو أن أعشاش الدبابير وحسب البلاغات كانت سبب سلسلة من الوفيات في المناطق الريفية في الصين . وأوضحأنالبلاغات





والجدير بالذكر الدبور هو احد أنواع الحشرات التي تتشابه مع حشرات مثيلة كالنمل و النحل و قد يخطئ البعض في شكل الدبور وقد يظن انه احد الحشرات السابق ذكرها ولكن في الواقع أنه على الرغم من انه من نفس عائلة النحل إلا أنه من رتبة فرعية تختلف عن النحل فهي كثيرة ومتنوعة فمنهم القصير و الصغير و منهم ما قد يصل طوله إلى حوالي 30 ملم .







