اقتصاد الصين| توقعات بوصول حجم سوق صناديق المفاجآت في الصين لـ4.59 مليار دولار





ونقلت وكالة " شينخوا" الصينية، تقريرا صادرا عن "موبتك"، وهو منصة لتكنولوجيا ذكاء البيانات، أن صانعي صناديق المفاجآت يواجهون حاليا منافسة شرسة في السوق، حيث تمتلك شركة "بوب مارت" الرائدة 8.5 بالمائة فقط من حصة السوق.





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وأظهرت بيانات واردة في التقرير أن ايرادات "بوب مارت" قفزت من 160 مليون يوان في عام 2017 الى 1.68 مليار يوان في عام 2019، بينما وصلت أرباحها الصافية الى 452 مليون يوان خلال العام الماضي.





وتعد العاملات من ذوي الياقات البيضاء وطلاب الجامعة من جيل Z في مدن المستوى الأول مستهلكين رئيسيين لصناديق المفاجآت، حيث تمثل الإناث 62.6 بالمائة.





تكتسب صناديق المفاجآت شعبية في الصين، حيث من المتوقع أن يتجاوز حجم سوقها 30 مليار يوان (حوالي 4.59 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2024، وفقا لتقرير صناعي، إذ تعطي صناديق المفاجآت عنصرا عشوائيا عند فتحها.ويفضل المزيد من المستهلكين شراء صناديق المفاجآت في الواقع إذ أنهم ينجذبون إلى التصميمات اللطيفة ويستمتعون بفتحها.