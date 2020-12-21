توطين صناعة السيارات.. الحكومة تدرس إنشاء صندوق لتحفيز الصناعات ذات المزايا التنافسية.. برلمانيون: مصر لديها مقومات تؤهلها لتكون في صدارة دول العالم الصناعية.. وتوطينها يحدث نقلة نوعية

نواب:

- مصر لديها كل مدخلات الصناعة.. وتدعيم الصناعات الوطنية ضروري

- يجب تفعيل دور التعليم الصناعي بما يتواكب مع احتياجات السوق

- توطين صناعة السيارات سيسهم فى توفير فرص عمل للشباب













أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الحكومة تدرس إنشاء صندوق لتحفيز الصناعة وبصفة خاصة للقطاعات التى تمتلك مصر فيها مزايا نسبية تؤهلها للمنافسة في السوقين المحلى والخارجى، مشيرة إلى أن صناعة السيارات ومكوناتها تأتى على رأس قائمة الصناعات المستهدفة وتسعى الوزارة بالتنسيق والتعاون مع كافة أجهزة الدولة لوضع استراتيجية واضحة المعالم بأهداف محددة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.





أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، باهتمام القيادة السياسية بتوطين صناعة السيارات في مصر، مشيرين إلى دورها في إنعاش الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب.





فى البداية قالت النائبة، إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن توطين صناعة السيارات في مصر بدأ منذ أكثر من ٣٠ عاما ومستمر حتى الآن بدعم كامل وقوي من الحكومة ممثلة في وزارتي الصناعة والإنتاج الحربي، لافتة إلى أن مصر كانت من رواد صناعة السيارات في الشرق الأوسط.









وأكدت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن الصناعة في مصر شهدت نقلة نوعية و غير مسبوقة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر، لافتة إلى أن هذه النقلة النوعية كان لها مردود إيجابي على الإقتصاد المصري.









وأضافت " متى " فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" أن هناك أيضًا العديد من الصناعات الأخري والتي يجب توطينها أيضًا، للارتقاء بمعدل النمو الصناعي ، منها صناعة النسيج ، صناعة الجلود ، مؤكدة على أن مصر بها ثروة حيوانية كبيرة ولابد من الإستفادة بها واستغلالها الإستغلال الأمثل، لافتة إلي أن مصر يتوافر بها العديد من الأماكن التي يوجد بها الكثير من الصناعات الجيدة ، إلى جانب الإهتمام بصناعة الميني تكنولوجي بهدف تقليص حجم الإنفاقات واستغلال الأموال المنفقة في الصادرات في تحقيق التنمية في مختلف الأصعدة ، وهذا بدوره يتطلب فكر حديث ومتطور.









وأعربت " متى " عن تمنيها أن يكون هناك استثمار جيد فى هذا الشأن، لأننا فى أمس الحاجة لتدعيم عملية الصناعة و الصناعات الوطنية ، مؤكدة على ضرورة أن تلقى هذه الصناعات اهتمامًا يليق بها فى مصر ، خاصة أن مصر لديها كل مدخلات الصناعة ، إلى جانب العمال المهرة الذين ينقصهم فقط التدريب والتأهيل الجيد واعطائهم الفكرة الجيدة فى التجويد داخل الخامات لكي نتمكن من الوصول لصناعات جيدة.









من جانبها أشاد النائب، رضا البلتاجي عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، بمجهودات الحكومة فى إنشاء صندوق لتحفيز الصناعة وبصفة خاصة للقطاعات التى تمتلك مصر فيها مزايا نسبية تؤهلها للمنافسة في السوقين المحلى والخارجى، لافتًا إلى أن الصناعة هي قاطرة التنمية ، ومصر لديها من المقومات البشرية والطبيعية مايؤهلها لتكون فى مقدمة دول العالم الصناعية ، مشيرًا إلى أن مصر ينقصها فقط الإستفادة من خبرات دول العالم المتقدم ، إلى جانب ضرورة الإستفادة بالعلم والبحث العلمي.





وأكد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أن توطين صناعة السيارات في مصر أمر ضروري، سيسهم فى إحداث نقلة نوعية فى الصناعة المصرية، مشيرا إلى أننا فى أمس الحاجة لتوطين الكثير من الصناعات الإستراتيجية الأخري، أهمها الصناعات الغذائية و صناعة الحديد والصلب والصناعات المكملة ، وكذا الصناعات المرتبطة بالسياحة والتي تعطل دورها أثناء جائحة كورونا، وكل هذه فرص نلمس فيها كل جديد وعلى الدولة أن تتبناها.





و طالب عضو لجنة الصناعة بالبرلمان فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" بضرورة تغيير نهج التعليم بما يتواكب مع الصناعة وكذا مواكبته لاحتياجات السوق أيضًا ، إلى جانب ضرورة الاهتمام بالتعليم الصناعي وتفعيل دوره أكثر ، لتخريج شباب يشعلون خطة التنمية التي تتبناها الدولة.





وتابع النائب حديثه قائلًا:" آن الآوان لاستعادة مصر مكانتها الصناعية والإستراتيجية بين دول العالم واستغلال الملايين التي يتم استيراد السيارات بها ، مؤكدًا على أن مصر لديها قوة بشرية لا يستهان بها ، مضيفًا أن الإقتصاد المصري يمتلك كافة الإمكانيات التي تؤهله لتدشين مثل هذه الصناعات الثقيلة.





وأعرب عضو لجنة الصناعة عن تمنيه بضرورة المضي قدمًا ، لتنفيذ هذه الفكرة على أرض الواقع، كونها خطة سريعة فوائدها ، مشيرًا إلى ضرورة استخدام الشباب المصري وتفعيل دوره واستغلال طاقته المهدرة ، وفتح المزيد من فرص العمل له ، بما يعود على الدولة بالنفع من جهة، وعلى الشباب المصري من جهة أخري.









وفى نفس السياق أشاد حسن السيد، عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي التى تجلت فى تطوير البنية التحتية فى مصر ، مما دفع العديد من الشركات العالمية للاستثمار فى مصر.





و أشار " السيد" فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" إلى أن الاهتمام بهذه الصناعة سيكون له مردودًا إيجابيًا علي الإقتصاد المصري ، و من شأنه أن يحقق العديد من المزايا أهمها خفض نسبة البطالة وذلك من خلال توفير فرص عمل للشباب ، علاوة على دورها في إنعاش الإقتصاد المصري ، و فتح أسواق لمصر فى الشرق الأوسط، خاصة أن مصر لها ثقل استراتيجي يؤهلها لفعل ذلك.









وطالب عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان شركات القطاع العام والإنتاج الحربي بضرورة السعي والتعاون معًا لتمويل مثل هذه الصناعات ، لأنها بمثابة نقلة نوعية تسهم فى دفع عملية التنمية، مؤكدًا على أن توطين صناعة السيارات في مصر أمر في غاية الأهمية و يحتاج لتضافر الجهود من مختلف الوزارات حتى يتحقق في القريب العاجل.





يذكر أن الحكومة تستهدف خلال المرحلة الحالية نقل صناعة السيارات المصرية لمستويات متميزة تسهم في زيادة نسب المكون المحلي في السيارات لتكون قادرة على المنافسة بالسوقين الداخلي والخارجي، مشيرةً إلى أن إستراتيجية صناعة السيارات تستهدف تعميق هذه الصناعة الهامة وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للنهوض بها وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للعمل فى هذا القطاع.



