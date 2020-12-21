احترام النظام واتباع قوانين الطرق والمواصلات.. ندوة بين الأوقاف والوطنية للإعلام

تنقل قناة النيل الثـقـافية في بث مباشر، غدا الثلاثاء، ندوة للرأي بعنوان "احترام النظام، واتباع قوانين وآداب الطرق والمواصلات، من صفات المجتمع المتحضر".









يشارك في الندوة كل من : الدكتور جمال فاروق، العميد السابق لكلية الدعوة الإسلامية، والدكتور ياسر مغاوري عبد الحميد، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين.









يأتي هذا في إطـار التـعـاون والتـنسيق المـستمر بين وزارة الأوقاف المـصـرية والـهـيئة الوطنيـة للإعلام في ملـف تجـديـد الخطـاب الديـني، ومـن خلال النـدوات المـشتركة بـيـن الوزارة وقـطـاع الـقـنـوات المـتـخـصصة بالتليفزيون المصري.









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