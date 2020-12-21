احترام النظام واتباع قوانين الطرق والمواصلات.. ندوة بين الأوقاف والوطنية للإعلام

تنقل قناة النيل الثـقـافية في بث مباشر، غدا الثلاثاء، ندوة للرأي بعنوان "احترام النظام، واتباع قوانين وآداب الطرق والمواصلات، من صفات المجتمع المتحضر".
يشارك في الندوة كل من : الدكتور جمال فاروق، العميد السابق لكلية الدعوة الإسلامية، والدكتور ياسر مغاوري عبد الحميد، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين.
يأتي هذا في إطـار التـعـاون والتـنسيق المـستمر بين وزارة الأوقاف المـصـرية والـهـيئة الوطنيـة للإعلام في ملـف تجـديـد الخطـاب الديـني، ومـن خلال النـدوات المـشتركة بـيـن الوزارة وقـطـاع الـقـنـوات المـتـخـصصة بالتليفزيون المصري.
وزير الأوقاف: الإسلام فن صناعة الحياة
أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف
، أن الإسلام فن صناعة الحياة لا صناعة الموت، ودورنا عمارة الدنيا بالدين وليس تخريبها باسم الدين.
وقال وزير الأوقاف
، في كلمته خلال افتتاح الدورة التدريبية المشتركة للأئمة المصريين والسودانيين بأكاديمية الأوقاف المصرية لتدريب الأئمة والواعظات، اليوم الأحد، إن دور العلماء البلاغ وليس الهداية ولا الحساب فأمرهما إلى الله تعالى، ولن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق في أمور دنيانا فإن تفوقنا في أمور دنيانا احترم الناس ديننا ودنيانا.
وأضاف: وسنعمل من خلال التدريب المشترك على تعظيم المصالح المشتركة، ونؤكد أن مناهج الفهم والتفكير هي الأساس في جميع دوراتنا التدريبية وليس الحفظ والتلقين، كما أننا نعمل على نشر سماحة الإسلام وإحلال السلام العالمي، وعلى تعزيز الحريات الدينية، فلا إكراه في الدين ولا على الدين، ونعزز مبدأ المواطنة المتكافئة.
وواصل: إن العلاقة بين مصر والسودان تلاحم وتوافق فالبلدان شعب واحد نصفه في شمال الوادي والنصف الآخر في الجنوب، فكل ما يحدث في السودان له صداه في مصر والعكس ما يحدث في مصر له صداه في السودان، والمناخ الآن مواتٍ لعودة متانة هذه العلاقة.