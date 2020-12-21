انطلاق حفل الزفاف الجماعي لذوي الاحتياجات الخاصة في سوهاج

بدأ حفل الزفاف الجماعي، الذي نظمته مؤسسة صناع الخير للتنمية ومحافظة سوهاج ، لعدد من الشباب والفتيات من ذوي الإعاقة، بحضور اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وعدد كبير من الشخصيات العامة وقيادات من مؤسسة صناع الخير للتنمية.





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وأكد الدكتور محمد عبدالجليل، مدير المشروعات بصناع الخير وممثل المؤسسة بالاحتفالية، أن الاحتفالية تأتي تأكيدًا على مواصلة صناع الخير للتنمية تعاونها مع محافظة سوهاج فى تقديم الخدمات الاهلية النوعية دعما لشرائح غير القادرين فى مختلف المجالات.





وأشار إلى أن الاحتفالية يتم تنظيمها ولأول مرة لدعم فتيات وشباب من ذوي الاعاقة مقبلين على الزواج لتواكب احتفالات العالم باليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة خلال شهر ديسمبر من كل عام وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تعاون الجهاز التنفيذى للدولة مع المجتمع المدني لدعم احتياجاتهم.





واوضح "عبدالجليل" أن احتفالية اليوم سوف تشهد تقديم صناع الخير شيك بمبلغ 10 إلاف جنيه لكل عريس وعروسة لدعمهم في تأسيس عش الزوجية وبداية حياتهم الجديدة .





يأتي الاحتفال ضمن مبادرة "فرحة" لدعم اتمام زفاف الفتيات اليتيمات غير القادرات التي اطلقتها صناع الخير قبل شهور من الآن واستفاد منها اعداد كبيرة من الفتيات اليتيمات غير القادرات فى عدد من المحافظات.