حالة قلق تسود ليبيا.. حكومة الوفاق تستعين بوجوه إرهابية في مناصب سيادية

سلطت وسائل إعلام ليبية، الضوء على حالة القلق التي تسود الشارع الليبي في العاصمة طرابلس، والعديد من المدن الليبية، بعد فترة من الاستقرار شهدتها ليبيا؛ عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، بين الجيش الوطني الليبي، وميليشيات حكومة الوفاق.
وكشفت تقارير لوسائل إعلام ليبية متفرقة، منها وكالة الأنباء الليبية، وصحيفة "الساعة 24" و"العهد الجديد"، عن عودة محمد بلعم المثير للجدل إلى الساحة مجددًا بقرار تكليف من حاتم حسين زايد الكاديكي، رئيس اللجنة الدائمة للشئون الإنسانية بقوات الوفاق.
وأبرزت التقارير تاريخ محمد إبراهيم سليمان بلعم رغم صغر سنة 29 عامًا وهو من سكان منطقة السلماني الغربي بمدينة بنغازي.
وسبق لبلعم أن شارك في معركة "أدخلوا عليهم الباب" التي قامت بها عناصر الوفاق وتنظيم أنصار الشريعة الإرهابي، كما شارك في معارك بنينا ضد القوات المسلحة الليبية.
في 3 أغسطس من عام 2014 تم العثور على هاتف محمد بلعم ملقى في إحد المواقع التابعة لمجلس الشورى ومن خلاله تم العثور على محادثات مع عناصرهم المتواجدة في بنغازي لرصد واغتيال رجال الجيش والشرطة داخل المدينة.
بعد دخول الجيش الليبي إلى مدينة بنغازي شارك محمد بلعم ضد القوات المسلحة في معركة الصابري بجانب مجموعة محمود البرعصي، ثم فرّ إلى خارج المدينة ومنها إختفى نهائيًا وبدأ في عمله كمهتم بشؤون الفارّين من مدينة بنغازي.
سجل حافل يريد بلعم مسحه وإخفائه لأنه مطلوب لدي السلطات الأمنية والعسكرية في قضايا تخص أمن الدوله من عمليات اغتيال وتصفية وخطف.
كما أنه منتمي لتنظيم "أنصار الشريعة" الإرهابي ومن ثم بايع تنظيم داعش وقاتل ضد القوات المسلحة الليبية في محاور بنغازي.
ورغم سجله الحافل المليء بالجرائم، أسندت حكومة الوفاق له مهام إدارة ومتابعة ملف تبادل المعتقلين والجثامين بوزارة دفاع الوفاق، ويفترض أن يتولى مهام التنسيق مع الفاعلين وتجميع قوائم المعنيين والإشراف على تنسيق اجتماعات في هذا الصدد.