حالة قلق تسود ليبيا.. حكومة الوفاق تستعين بوجوه إرهابية في مناصب سيادية

سلطت وسائل إعلام ليبية، الضوء على حالة القلق التي تسود الشارع الليبي في العاصمة طرابلس، والعديد من المدن الليبية، بعد فترة من الاستقرار شهدتها ليبيا؛ عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، بين الجيش الوطني الليبي، وميليشيات حكومة الوفاق.





وكشفت تقارير لوسائل إعلام ليبية متفرقة، منها وكالة الأنباء الليبية، وصحيفة "الساعة 24" و"العهد الجديد"، عن عودة محمد بلعم المثير للجدل إلى الساحة مجددًا بقرار تكليف من حاتم حسين زايد الكاديكي، رئيس اللجنة الدائمة للشئون الإنسانية بقوات الوفاق.





وأبرزت التقارير تاريخ محمد إبراهيم سليمان بلعم رغم صغر سنة 29 عامًا وهو من سكان منطقة السلماني الغربي بمدينة بنغازي.





وسبق لبلعم أن شارك في معركة "أدخلوا عليهم الباب" التي قامت بها عناصر الوفاق وتنظيم أنصار الشريعة الإرهابي، كما شارك في معارك بنينا ضد القوات المسلحة الليبية.





في 3 أغسطس من عام 2014 تم العثور على هاتف محمد بلعم ملقى في إحد المواقع التابعة لمجلس الشورى ومن خلاله تم العثور على محادثات مع عناصرهم المتواجدة في بنغازي لرصد واغتيال رجال الجيش والشرطة داخل المدينة.





بعد دخول الجيش الليبي إلى مدينة بنغازي شارك محمد بلعم ضد القوات المسلحة في معركة الصابري بجانب مجموعة محمود البرعصي، ثم فرّ إلى خارج المدينة ومنها إختفى نهائيًا وبدأ في عمله كمهتم بشؤون الفارّين من مدينة بنغازي.





سجل حافل يريد بلعم مسحه وإخفائه لأنه مطلوب لدي السلطات الأمنية والعسكرية في قضايا تخص أمن الدوله من عمليات اغتيال وتصفية وخطف.





كما أنه منتمي لتنظيم "أنصار الشريعة" الإرهابي ومن ثم بايع تنظيم داعش وقاتل ضد القوات المسلحة الليبية في محاور بنغازي.





ورغم سجله الحافل المليء بالجرائم، أسندت حكومة الوفاق له مهام إدارة ومتابعة ملف تبادل المعتقلين والجثامين بوزارة دفاع الوفاق، ويفترض أن يتولى مهام التنسيق مع الفاعلين وتجميع قوائم المعنيين والإشراف على تنسيق اجتماعات في هذا الصدد.



