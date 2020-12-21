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ديني

تخفيضات كبيرة.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرضًا للكتاب بكلية اللغة العربية في الدَّراسة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 06:38 م
المحرصاوي يفتتح معرضًا
المحرصاوي يفتتح معرضًا للكتاب بقطاع جامعة الأزهر
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محمد شحتة
افتتح الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الازهر، يرافقه الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، والدكتورة  نيفين محمد موسى، رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية؛ معرضًا للكتاب نظمته جامعة الأزهر بقطاع كليات الدراسة بمقر كلية اللغة العربية بالقاهرة، في إطار التعاون المثمر الفعال بين جامعة الأزهر ووزارة الثقافة.

وأكد رئيس الجامعة أن تنظيم معرض الكتاب يأتي طبقًا  لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بضرورة الاهتمام بطلاب وطالبات الأزهر الشريف بمراحله المختلفة، ودعم الجانب الثقافي لديهم.

وأوضح رئيس الجامعة أن المعرض يضم سلسلة من الإصدارات العلمية الحديثة، إضافة إلى مجموعة من الإصدارات التي تناقش المشكلات الأسرية والمجتمعية المتنوعة، وطرح الحلول المناسبة لها؛ دعمًا للاستقرار المجتمعي، لافتًا إلى أن المعرض يشهد تخفيضات كبيرة تصل نسبتها إلى 50%. 

ويأتي تنظيم هذا المعرض في إطار الجهود التوعوية  للجامعة في كثير من الميادين الحيوية، خاصة داخل الجامعات، وما تضمه من أعداد هائلة من الشباب؛ بوصفهم الفئة الأكثر احتياجًا للتوعية والتثقيف والدعم المعرفي في مختلف المجالات العلمية والفكرية؛ لحمايتهم من الاستقطاب الفكري من جماعات الإرهاب والتطرف.

وشهد الافتتاح اليوم حضور عدد كبير من طلاب جامعة الأزهر، كما أجريت مسابقات علمية وثقافية بين الطلاب، ووزعت جوائز على الفائزين من الإصدارات العلمية المقدمة في المعرض.

شارك في افتتاح المعرض كل من: الدكتور عبده إبراهيم، عميد كلية اللغة العربية، والدكتور صلاح عاشور، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين، والدكتور ممدوح مبروك، عميد كلية الشريعة والقانون، إضافة إلى حضور الأستاذ أسامة أمين، مدير عام المكتبات بجامعة الأزهر، والأستاذ أحمد فتحي، مدير المكتبة المركزية بالجامعة.
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