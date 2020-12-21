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رياضة

شبراوي يحرز هدف تعادل الجونة في شباك الإسماعيلي

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 06:37 م
محمود الشبراوي
محمود الشبراوي
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حسام الحارتي
أحرز محمود الشبراوي لاعب نادي الجونة هدف تعادل فريقه في شباك الإسماعيلي في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري لتصبح النتيجة "1-1".

وتمكن محمود الشبراوي من إحراز هدف التعادل في الدقيقة "67"، من خلال تمرير الكرة من قبل محمد رجب لتصل إلي شبراوي خارج منطقة الجزاء فسدد الأخير الكرة بقوة مرت في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

وأحرز فخر الدين بن يوسف لاعب نادي الإسماعيلي هدف تقدم فريقه في الدقيقة "28" من خلال من هجمة سريعة أري بابل مرر الكرة لفخر الدين بن يوسف على حدود منطقة الجزاء جهة اليمين ثم استلامها مهاجم الدراويش وسدد الكرة بقوة في أقصى الزاوية اليمنى.

وضم تشكيل الجونة كلا من : حراسة المرمى: إسلام طارق، خط الدفاع: جوزيف جوناثان، لؤي وائل، محمود الجزا، محمد يكن، خط الوسط: إسلام رشدي، نور السيد، سارج اكا، إسلام عبدالنعيم، خط الهجوم: عموري ، والتر بواليا.

فيما ضم تشكيل الإسماعيلى كلًا من.. حارس مرمى .. محمد صبحى، خط الدفاع .. محمود البدرى – مروان الصحراوى – محمد عمار – محمد بيومى، خط الوسط ..محمود دونجا – محمد عادل، ٔأمامهما .. محمد الشامى – ارى بابل – محمد صادق، الهجوم .. فخر الدين بن يوسف.
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