شاهد.. دول عربية تقرر حظر رحلات الطيران مع بريطانيا

عرضت قناة العربية تقريرا مصورا بالفيديو أكدت فيه أن فيروس كورونا أجبر العالم علي عزل بريطانيا حتى أن الجزائر قررت حظر أي عملية إجلاء للجزائريين من بريطانيا.





وأضاف الفيديو أن تونس قررت تعليق جميع الرحلات الجوية مع كل من بريطانيا وجنوب افريقيا وأستراليا ، مؤكدا ان المغرب علقت جميع رحلاتها إلى بريطانيا.





وأوضح الفيديو أن سلطنة عمان قررت إغلاق حدودها البرية والجوية والبحرية اعتبارا من 22 ديسمبر ولمدة أسبوع إضافة الى ان الأردن قررت تعليق السفر من وإلى بريطانيا.



