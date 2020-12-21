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رياضة

ريمونتادا.. كريم الطيب يحرز الهدف الثاني للجونة في شباك الإسماعيلي

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 06:50 م
لاعبو الجونة
لاعبو الجونة
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حسام الحارتي
أحرز كريم الطيب لاعب الجونة الهدف الثاني في شباك نادي الإسماعيلي في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري لتصبح النتيجة ""2-1".

وتمكن كريم الطيب لاعب نادي الجونة من إحراز هدف تقدم فريقه في الدقيقة "76" بعد اختراق دفاع لاعبي الإسماعيلي وسددها من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك

وأحرز محمود الشبراوي لاعب نادي الجونة هدف تعادل فريقه في شباك الإسماعيلي في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري لتصبح النتيجة "1-1".

وتمكن محمد الشبراوي من إحراز هدف التعادل في الدقيقة "67"، بعد تمرير الكرة من محمد رجب لتصل إلي الشبراوي خارج منطقة الجزاء فسدد الكرة بقوة مرت إلى أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

وأحرز فخر الدين بن يوسف لاعب نادي الإسماعيلي هدف تقدم فريقه في الدقيقة "28"من هجمة سريعة عندما مرر أري بابل الكرة له على حدود منطقة الجزاء جهة اليمين ثم استلامها مهاجم الدراويش وسدد الكرة بقوة في أقصى الزاوية اليمنى.

وضم تشكيل الجونة كلا من : حراسة المرمى: إسلام طارق، خط الدفاع: جوزيف جوناثان، لؤي وائل، محمود الجزا، محمد يكن، خط الوسط: إسلام رشدي، نور السيد، سارج اكا، إسلام عبدالنعيم، خط الهجوم: عموري ، والتر بواليا.

فيما ضم تشكيل الإسماعيلى كلًا من.. حارس مرمى .. محمد صبحى، خط الدفاع .. محمود البدرى – مروان الصحراوى – محمد عمار – محمد بيومى، خط الوسط ..محمود دونجا – محمد عادل، ٔأمامهما .. محمد الشامى – ارى بابل – محمد صادق، الهجوم .. فخر الدين بن يوسف.
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