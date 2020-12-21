تأجيل نهائي كأس الرابطة الإنجليزية .. تعرف على السبب





وكان مقررًا لنهائي بطولة كأس الرابطة أن يقام يوم 28 فبراير المقبل على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.





ونشرت رابطة المحترفين بيانًا وضحت فيه أسباب تأجيل المباراة، وهي رغبتها في إقامة المباراة بأكبر عدد من الحضور الجماهيري، وهو الأمر غير المسموح به في تلك الفترة بسبب تفشي فيروس كورونا، وإغلاق العاصمة البريطانية لندن.







وذكرت الصحيفة أنه من المتوقع أن يتم تأجيل عدد من المباريات في الفترة المقبلة بسبب فيروس كورونا بعدما تفشت سلالة جديدة من المرض في بريطانيا.

وأكد جون أشتون المسئول السابق عن الصحة في شمال غرب إنجلترا أنه سيتم تأجيل العديد من المباريات في الدوري الإنجليزي والمنافسات الأخرى بسبب فيروس كورونا، في ظل وجود كثير من التجمعات.

ودخلت العاصمة البريطانية لندن للمرحلة الرابعة من القيود الموضوعة من السلطات لمحاربة فيروس كورونا، لتدخل مرحلة الإغلاق الكامل، ما أدى لعدم إقامة أي مباراة تنتمي للعاصمة بحضور جماهيري.

وتستضيف 4 فرق في الدوري الإنجليزي 2000 مشجع فقط للمباريات على أراضيها وهي ليفربول وإيفرتون وبرايتون وساوثهمبتون. وأكدت صحيفة تيليجراف"، أمس الأحد، أن عدد كبير من المباريات في الدوري الإنجليزي سيتم تأجيلها بسبب فيروس كورونا في الفترة المقبلة.

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، تأجيل نهائي كأس الرابطة ليوم 25 إبريل المقبل.