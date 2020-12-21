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محافظات

بتكلفة مليون و400 مليون جنيه.. تدشين مشروع شبكات البنية التحتية للمناطق الصناعية في سوهاج

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 07:41 م
اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج
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أنغام الجنايني
دشن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اليوم، مشروع " تنفيذ أعمال شبكات البنية التحتية " للمناطق الصناعية " بغرب طهطا، وغرب جرجا "، بتكلفة تبلغ مليارا و400 مليون جنيه، ضمن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتور خالد عبد الحليم نائب مدير المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، ووفد من الهيئة العامة للتنمية الصناعية . 


وأوضح " الفقي " أن أعمال البنية التحتية للمناطق الصناعية بسوهاج تبدأ بالمنطقتين الصناعيتين بغرب طهطا، وغرب جرجا، حيث تشمل الأعمال توصيل " شبكات المياه والصرف الصحي، والغاز، وشبكات الحريق والكهرباء، والاتصالات"، وذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية واهتمام الدولة بتطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية، والاهتمام بدورها كأحد مقومات التنمية الشاملة ضمن رؤية مصر 2030. 

 
وشملت جولة المحافظ ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية تفقد سير العمل بعدد من المصانع بمنطقة غرب طهطا الصناعية، منها مصنع "سيتى فودز للصناعات الغذائية، ومصنع الخشب المضغوط"، كما تفقدا موقع مدينة الأثاث والمخصص لها مساحة ١٧٠ فدانا. 

 
وعلى هامش التدشين عقد "الفقى" و "الزلاط" اجتماعا بحضور ممثلي شركات " مياه الشرب والصرف الصحي، والغاز، والكهرباء" وشركات المقاولات المنفذة للمشروع، والمكتب الاستشاري الهندسي، وعميد كلية الهندسة جامعة سوهاج المستشار الهندسي للمحافظة، ومدير وحدة التنفيذ المحلية بالديوان العام، ومديري المناطق الصناعية، وذلك لوضع آليات العمل بالمشروع خلال المرحلة القادمة . 

 
وأكد المحافظ على ضرورة العمل والتعاون المشترك بين كافة الأطراف المعنية لتذليل أي عقبات، لافتا إلى أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروعات، ووضع آلية لمتابعة معدلات التنفيذ والإنجاز بشكل دوري. 

 
من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية على الجدية في تناول مشروع البنية التحتية للمناطق الصناعية بسوهاج؛ لتحقيق التنمية لتلك المناطق، وهو ما سينعكس على محافظة سوهاج ومواطنيها، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية بمشروع رفع كفاءة وتطوير المناطق الصناعية، لافتا إلى العمل على الانتهاء من المشروع خلال 24 شهرا . 

 
كما عقد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومحافظ سوهاج لقاء مع عدد من المستثمرين بسوهاج من مختلف المناطق الصناعية، للاستماع إلى أهم الشكاوى والموضوعات الخاصة بالمستثمرين والعمل على حلها.


وأكد رئيس الهيئة على الدعم التام من الهيئة للمستثمرين والعمل على حل جميع مشكلاتهم، لافتا إلى وضع خطة استراتيجية للمناطق الصناعية من خلال تدريب مديري المناطق الصناعية، والمستثمرين، ودراسة تكوين مجالس إدارات للمناطق الصناعية تضم ممثلين من "الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمحافظة، والمستثمرين".


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بتكلفة مليون و400 مليون جنيه.. تدشين مشروع شبكات البنية التحتية للمناطق الصناعية في سوهاج
بتكلفة مليون و400 مليون جنيه.. تدشين مشروع شبكات البنية التحتية للمناطق الصناعية في سوهاج
بتكلفة مليون و400 مليون جنيه.. تدشين مشروع شبكات البنية التحتية للمناطق الصناعية في سوهاج
بتكلفة مليون و400 مليون جنيه.. تدشين مشروع شبكات البنية التحتية للمناطق الصناعية في سوهاج
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