محمد يوسف بعد الفوز على الإنتاج: ثلاث نقاط مهمة لعودة الثقة لـ اللاعبين

قدم محمد يوسف المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بفريق البنك الأهلي الشكر لـ اللاعبين على الروح القتالية العالية والتي ظهرت حتى اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء، وأسفرت عن فوز البنك الأهلي بثلاثية علي فريق الإنتاج الحربي.
وقال: ثلاث نقاط مهمة كان الفريق بحاجة لها لعودة الثقة للاعبين عقب الخسارة بالجولة الماضية أمام فريق سيراميكا كليوباترا .
وأكد: أن فريق الإنتاج فريق محترم ولديه مدير فني صاحب خبرات كبيرة واتمني ليهم التوفيق في المباريات المقبلة.
وأشار المدير الفنى إلى أنه بين شوطي اللقاء تحدثت مع اللاعبين عن ضرورة امتلاك الكرة واستغلال الفرص المتاحة أمام مرمي المنافس .
وتابع: بعد الهدف الثاني طالبت لاعبي وسط الملعب باللعب على المرتدات واستغلال تقدم لاعبي الإنتاج الحربي.
وااختتم محمد يوسف حديثه قائلا: نسابق الزمن من أجل الوصول بالفريق لمرحلة الانسجام المطلوبة .
وكان قد حقق فريق البنك الأهلي الفوز الأول له هذا الموسم والفوز التاريخي في مسابقة الدوري المصري الممتاز وكان الفوز مصاحبا لأداء قوي من عناصر الفريق من لاعبين وجهاز فني بقيادة المتميز محمد يوسف
وشهد شوط المباراة الثاني ثلاثة أهداف ولا أروع بتوقيع كل من محمد مجدي من ضربة رأس رائعة ومحمد بسيوني من تسديدة صاروخية واختتم احمد علي كابتن الفريق أهداف المباراة ليفوز البنك الأهلي بثلاثة أهداف للاشيء.
ويحل فريق البنك الأهلي ضيفا على الإسماعيلي الجمعة القادمة علي ستاد الاسماعيلية.