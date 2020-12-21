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رياضة

محمد يوسف بعد الفوز على الإنتاج: ثلاث نقاط مهمة لعودة الثقة لـ اللاعبين

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 07:08 م
صدى البلد
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كتب: رباب الهوارى
قدم محمد يوسف المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بفريق البنك الأهلي الشكر لـ اللاعبين على الروح القتالية العالية والتي ظهرت حتى اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء، وأسفرت عن فوز البنك الأهلي بثلاثية علي فريق الإنتاج الحربي.

وقال: ثلاث نقاط مهمة كان الفريق بحاجة لها لعودة الثقة للاعبين عقب الخسارة بالجولة الماضية أمام فريق سيراميكا كليوباترا .

وأكد: أن فريق الإنتاج فريق محترم ولديه مدير فني صاحب خبرات كبيرة واتمني ليهم التوفيق في المباريات المقبلة.

وأشار المدير الفنى إلى أنه بين شوطي اللقاء تحدثت مع اللاعبين عن ضرورة امتلاك الكرة واستغلال الفرص المتاحة أمام مرمي المنافس .

وتابع: بعد الهدف الثاني طالبت لاعبي وسط الملعب باللعب على المرتدات واستغلال تقدم لاعبي الإنتاج الحربي.

وااختتم محمد يوسف حديثه قائلا: نسابق الزمن من أجل الوصول بالفريق لمرحلة الانسجام المطلوبة .

وكان قد حقق فريق البنك الأهلي الفوز الأول له هذا الموسم والفوز التاريخي في مسابقة الدوري المصري الممتاز وكان الفوز مصاحبا لأداء قوي من عناصر الفريق من لاعبين وجهاز فني بقيادة المتميز محمد يوسف

وشهد شوط المباراة الثاني ثلاثة أهداف ولا أروع بتوقيع كل من محمد مجدي من ضربة رأس رائعة ومحمد بسيوني من تسديدة صاروخية واختتم احمد علي كابتن الفريق أهداف المباراة ليفوز البنك الأهلي بثلاثة أهداف للاشيء. 

ويحل فريق البنك الأهلي ضيفا على الإسماعيلي الجمعة القادمة علي ستاد الاسماعيلية.
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