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تفاصيل خفض قناة السويس رسوم مرور ناقلات النفط 48%

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 07:07 م
قناة السويس
قناة السويس
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عادل نصار
كشف جورج صفوت المتحدث الرسمي باسم هيئة قناة السويس، أن الهيئة تمنح ناقلات البترول العملاقة تخفيضات كبيرة.


وأضاف جورج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن هيئة قناة السويس حققت زيادات خلال أزمة كورونا وعدد السفن ارتفع في النصف الأول من العام.


وأعلنت هيئة قناة السويس، خفضا قدره 48% في رسوم المرور بالقناة لناقلات النفط التي تزيد حمولتها على 250 ألف طن.


وأضافت في منشور مؤرخ في 24 نوفمبر الماضي، أن الخفض يشمل «الناقلات المحملة من موانئ شمال غرب أوروبا حتى ميناء جبل طارق والمتجهة إلى موانئ جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى».


وأوضح المنشور أن الخفض في رسوم العبور بدأ سريانه أول ديسمبر الجاري ويستمر حتى 31 مايو 2021.
 

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