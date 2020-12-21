نائب الشيوخ: مصر حققت نجاحا كبيرا فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

أشاد النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، بالتوجيهات التي أصدرها الرئيس السيسي للحكومة، بضرورة العمل على تعزيز استخدام أحدث التقنيات العالمية لتنفيذ مشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





وأضاف أبو عايشة في بيان له اليوم، إن التوجيه باستخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ مشاريع الاتصالات، سيعمل على مضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة، ويسرع بإجراءات التحول الرقمي وتدريب الكوادر البشرية على التحول الرقمي.





وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن مصر استطاعت أن تحقق نجاحا وطفرة مهمة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال السنوات الأخيرة بما يشهده به الجميع، مشيرا إلى الأهمية الشديدة، التي تنطوي عليها المبادرات الجديدة في قطاع الاتصالات ومنها "مصر الرقمية ومبادرة مستقبلنا رقمي" وجهود تطوير بنية الانترنت لاستيعاب الاستخدام الكثيفة خلال فترة جائحة كورونا الحالية.



