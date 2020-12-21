بالأسماء.. مصرع 3 شباب بحادث انقلاب سيارة على طريق الرحمانية - دمنهور

لقي 3 شباب مصرعهم اليوم، الإثنين، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام محجر الزواوي طريق مركز "الرحمانية - دمنهور"، تم نقل الجثث إلي ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام محجر الزواوي طريق مركز "الرحمانية - دمنهور".





انتقلت قوات الأمن، إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي بسبب زيادة السرعة، ما أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص هم "أحمد محمد عبد السلام عاشور، 18 سنة، وزياد عمرو الخولي، 18 سنة، ومحمد عصام سعد 18 سنة"، وتم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.







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