تعرف على الفارق بين نظام الحقن الميكانيكي والكهربائي للسيارات

تتأثر عملية الاحتراق في محركات الديزل بعدة عوامل، وهي توقيت بدء الحقن بكمية الوقود المحقون لغازات العادم الراجعة وضغط شحن الهواء الداخل إلى المحرك.





يكون إنتاج عملية الاحتراق المثالية بأقل معدل نوعي لاستهلاك الوقود وأعلى قدرة للمحرك، كذلك يكون العادم خالي بقدر الإمكان من الدخان والملوثات وسلاسة عمل المحرك في جميع ظروف التشغيل.





يون هناك أوجه اختلافات غير معروفة بشكلين مختلفين لأنظمة الحقن و هما :





1- الحقن الميكانيكي





هو نظام حقن ميكانيكي للوقود كنظام حقن الوقود المستمر، ويتم حقن كمية من الوقود الضرورية بشكل مستمر في مجمع السحب للمحرك، حيث يتم دفع الوقود عبر صمامات حقن الأسطوانات، إلى الخزان عبر منظم الضغط .





ويضيف كمية الهواء الداخلة إلى المحرك التي يتم التحكم بها من خلال صمام الخانق وتقاس بواسطة الحساس لقياس تدفق الهواء.





2- الحقن الكهربائي





عبارة عن معالج دقيق Microprocessor يقوم باستقبال الإشارات القادمة من الحساسات ومن ثم مقارنتها بالمعادلات الرياضية المخزنة بذاكرة شريحة خريطة البيانات، بعد ذلك ينتج خرج كهربائي على شكل إشارات كهربائية تذهب إلى المشغلات ، وتقوم بتحويل الإشارات الصادرة من وحدة التحكم إلى حركة ميكانيكية، تتحكم في أداء أجزاء المنظومة حسب ما هو مطلوب.



