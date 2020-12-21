أستاذ علم فيروسات: لا توجد سلالات جديدة لفيروس كورونا.. واللقاح فعال في الوقاية.. فيديو

أكد الدكتور أيمن الشبيني أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل أنه لا صحة لوجود سلالات جديدة لفيروس كورونا، مؤكدا أنها نوعيات مختلفة لنفس سلالة كورونا المنتشرة .









وأضاف الشبيني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة، أن التخوف طبيعة بشرية في المقام الأول. مشيرا إلى أن انتاج اللقاحات في الدول الكبرى أعطى نتائج جيدة حتى الآن في بعض الدول.









وتابع أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل أن اللقاح فعال في الوقاية من كورونا رغم أي طفرات أو تحولات حدثت على سلالة كورونا.







