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أستاذ علم فيروسات: لا توجد سلالات جديدة لفيروس كورونا.. واللقاح فعال في الوقاية.. فيديو

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 07:27 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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محمود محسن
أكد الدكتور أيمن الشبيني أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل أنه لا صحة لوجود سلالات جديدة لفيروس كورونا، مؤكدا أنها نوعيات مختلفة لنفس سلالة كورونا المنتشرة .


وأضاف الشبيني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة، أن التخوف طبيعة بشرية في المقام الأول. مشيرا إلى أن انتاج اللقاحات في الدول الكبرى أعطى نتائج جيدة حتى الآن في بعض الدول.


وتابع أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل  أن اللقاح فعال في الوقاية من كورونا رغم أي طفرات أو تحولات حدثت على سلالة كورونا.


وأكدت منظمة الصحة العالمية  أنه لا يوجد دليل على زيادة شراسة كورونا بسبب السلالة الجديدة.


وقالت الدكتورة  مها الرباط  المبعوث الخاص لمدير  منظمة الصحة العالمية، إنه من الضروري الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وتجنب التجمعات وعدم المكوث في أماكن مغلقة وارتداء الكمامة خارج المنزل .


وأضافت الرباط، أنه  تمت إجازة عدد من اللقاحات بشكل طارئ لاستخدامها لمواجهة جائحة كورونا.


وتابعت:  منظمة الصحة العالمية استطاعت توقيع اتفاقيات مع دول كثيرة  من اجل توفير 2 بليون جرعة من لقاحات كورونا الأمنة والفعالة والتي حصلت على كل الموافقات الخاصة، وتبدأ الصحة العالمية في توزيع اللقاحات في أول يناير المقبل على الدول التي تكون في حاجة إلى لقاح كورونا لمواجهة الفيروس.
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