168.4مليار جنيه صافي أصول وخصوم البنوك في أغسطس الماضي

ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدي الجهاز المصرفي بنهاية أغسطس الماضي مسجلة 168.4 مليار جنيه بعد أن كانت 157.44 مليار جنيه في يوليو السابق له ومقارنة بـ 130.214 مليار جنيه مسجلة في يونيو 2020.





وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن أن جملة الأصول والخصوم للبنك بلغت 158.8 مليار جنيه في أغسطس الماضي بعد أن كانت 186.514 مليار جنيه في يوليو 2020 ومقارنة بـ 157.33 مليار جنيه في يونيو من نفس السنة.



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وشملت أصول البنك المركزي وفقا للتقرير نحو 595.1 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 600 مليار جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 604.2 مليار جنيه في يونيو من نفس العام.





وبلغت جملة الخصوم الأجنبية للبنك المركزي نحو 409.323 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 412.95 مليار جني في يوليو 2020 ومقارنة بـ 446.9 مليار جنيه في يونيو من نفس العام.





وسجلت جملة الأصول للبنوك نحو 297.303 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 276.1 مليار جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 267.92 مليار جنيه في يونيو من نفس العام,





وبلغت جملة الخصوم الأجنبية للبنوك نحو 314.7 مليار جنيه في أغسطس الماضي بعد أن كانت 305.13 مليار جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 295.033 مليار جنيه في يونيو من نفس العام





ووصلت صافي الأصول والخصوم غير المبوبة للجهاز المصرفي نخو 160.81 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 142.93 مليار جنيه في يوليو 2020 ومقارنة بـ 113.7 مليار جنيه في يونيو 2020.





وسجل صافي المديونية والدائنية بين البنوك نحو 150.41 مليار جنيه في أغسطس السابق مقابل 146.5 مليار جنيه في يوليو 2020 ومقارنة بـ 122.813 مليار جنيه في يونيو 2020.