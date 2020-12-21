الاقتران العظيم.. برلماني يوثق ظاهرة تحدث لأول مرة منذ 4 قرون

قام النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، بتصوير وتوثيق ظاهرة "الاقتران العظيم" التي تحدث لأول مرة منذ 4 قرون تقريبا، وذلك بواسطة برنامج تلسكوبي عبر نافذته، مسجلا هذه الواقعة في العديد من الصور التي تم التقاطها.





وقال أبو العلا في منشور عبر حسابه على "فيسبوك": "الليلة ٢١/١٢/٢٠٢٠ الساعة السادسة والنصف مساءا.. تصوير وبرنامج تلسكوبي من نافذتي ظاهرة فلكية تحدث لأول مرة منذ العام 1623 وهي الاقتران العظيم".





وأوضح النائب أن هذه الظاهرة تمثل بتقارب أكبر كوكبين في المجموعة الشمسية، وهما المشتري وزحل، إلى أقصى حد، لذلك يطلق عليها ظاهرة الاقتران العظيم".



