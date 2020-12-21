ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

الاقتران العظيم.. برلماني يوثق ظاهرة تحدث لأول مرة منذ 4 قرون

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 07:36 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد أيمن
قام النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، بتصوير وتوثيق ظاهرة "الاقتران العظيم" التي تحدث لأول مرة منذ 4 قرون تقريبا، وذلك بواسطة برنامج تلسكوبي عبر نافذته، مسجلا هذه الواقعة في العديد من الصور التي تم التقاطها. 

وقال أبو العلا في منشور عبر حسابه على "فيسبوك": "الليلة ٢١/١٢/٢٠٢٠ الساعة السادسة والنصف مساءا.. تصوير وبرنامج تلسكوبي من نافذتي ظاهرة فلكية تحدث لأول مرة منذ العام 1623 وهي الاقتران العظيم". 

وأوضح النائب أن هذه الظاهرة تمثل بتقارب أكبر كوكبين في المجموعة الشمسية، وهما المشتري وزحل، إلى أقصى حد، لذلك يطلق عليها ظاهرة الاقتران العظيم".

واختتم: "سبحانك يا الله، غفرانك يا الله، سبحان الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، كلُ ُ في فلكِ يسبحون، يا من يسبح له كل شيء من مخلوقاتهِ، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما شكرناك حق شُكرك".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد 397 سنة.. عودة الظاهرة النادرة لـ الاقتران العظيم بين عملاقَيّ المجموعة الشمسية

الاقتران العظيم لـ المشترى وزحل 21 ديسمبر.. معهد الفلك يكشف التفاصيل

تأكيدا لما نشره صدى البلد.. البحوث الفلكية تصدر بيانا بشأن زلزال البحر المتوسط

البحوث الفلكية تكشف أسباب خروج نيران من باطن الأرض في الوادي الجديد

معهد الفلك يدعو المصريين لمتابعة اقتراب المشترى وزحل قبل الاقتران الكبير

تتكرر كل 20 عاما .. القومي للبحوث الفلكية يصدر بيانا بشأن ظاهرة فلكية خلال أيام

ترشيحاتنا

يرغب في تحقيق إنجاز صلاح| هل يتمرد مصطفى محمد على الزمالك؟.. الرد عند أشرف قاسم

الصحة العالمية تكشف معلومات جديدة عن سلالة فيروس كورونا المتحور في بريطانيا

حظر ومتابعة.. الصحة تعلن 8 إجراءات لمواجهة ذروة موجة كورونا الثانية

إيقاظ السرطان.. أخطر أعراض السلالة الجديدة من فيروس كورونا تهدد بانقراض العالم

صحفي بـ «ليفربول إيكو» لـ صدى البلد يحسم الجدل حول رحيل محمد صلاح عن الريدز إلى إسبانيا

فيديوجراف.. الناظر يكتشف أغرب وسائل الإصابة بكورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد يكرم ماجد المصري عن مسلسل الوجه الآخر .. صور

نشرة الصحة والمرأة.. معلومات عن سلاسة كورونا الجديدة.. و13 حيلة لتدفئة الجسم في الشتاء

أطعمة تسبب تلف الكلى.. احذر من تناولها