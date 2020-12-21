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رياضة

الشباب والرياضة تنفذ عروضا فلكلورية لأبناء المحافظات الحدودية بشرم الشيخ

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 07:35 م
صدى البلد
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ريهام بكير
نفذت وزارة الشباب والرياضة عروضا فلكلورية لابناء المحافظات الحدودية بخليج نعمة ضمن الفعاليات التي تقام على هامش اولمبياد المحافظات الحدودية 

شارك في العروض عدد من الفرق الاستعراضية التي رسمت لوحة فنية فلكورية تعبر عن الثقافات المختلفة للمحافظات الحدودية،  ضمن عدد من البرامج التي نفذتها الادارة المركزية للطلائع.

وشارك الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقة كل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء محمد سليمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، ابناء المحافظات بصورة تذاكارية بأيقونة السلام للتعبير عن الترابط والتلاحم بين أبناء الوطن من المحافظات الحدودية.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة تنظم أولمبياد المحافظات الحدودية في نسختها الثانية، على ملاعب مدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ، فى الفترة من ١٩ الي٢٣ ديسمبر الجاري وتنفذه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وتضم محافظات" أسوان، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، الوادي الجديد، والبحر الاحمر" فى ضوء اهتمام القيادة السياسية بتنمية المحافظات الحدودية والعمل على استغلال طاقات شبابها .

وتقام الاولمبياد بمشاركة عدد من  الألعاب هي " خماسي قدم، كرة طائرة، كرة طائرة شاطئية، تنس طاولة، كرة سرعة كاراتيه، شطرنج، العاب قوى، سباحة" للبنين والبنات لأعمار من 15- 23 عاما، بالاضافة الي كرة الطائرة جلوس لذوي القدرات والهمم وقد تم اطلاق شعلة الاولمبياد في وزاره الشباب والرياضه فى يوم ٩ نوفمبر الماضي .
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