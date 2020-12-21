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فن

الحمد لله المسحة سلبية.. تعافي صابرين من كورونا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 07:43 م
صابرين
صابرين
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سعيد فراج
أعلنت الفنانة صابرين، عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، شفاءها من فيروس كورونا؛ بعد أسبوعين من إصابتها.

وطمأنت الفنانة صابرين، جمهورها، وكتبت «بفضل الله أولًا ثم دعواتكم مسحة كورونا سلبية».

كانت أعلنت الفنانة صابرين، إصابتها بفيروس كورونا المستجد عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتبت الفنانة صابرين، في منشور سابق لها، "الحمد لله إيجابي كورونا دعواتكم". 

يذكر أن الفنانة صابرين حكت مؤخرًا معاناتها مع زوجها في البيت؛ بسبب حبه الشديد لنادي الزمالك، قائلةً «كنت هطلق بسبب مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة». 

وقالت الفنانة «صابرين»، خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إن الموضوع في أصله مجرد مزاح وهزار ليس أكثر، خاصة أن زوجها خفيف الظل، ويحب الضحك والمزاح، لذلك تحدثت مع الإعلامي عمرو أديب بنفس روح الدعابة.

وتابعت الفنانة صابرين «أنا بحب الأهلي جدا وزوجي زملكاوي بس المبارة الأخيرة كانت حاسمة جدا والفريق الأحمر حسم الفوز على غريمة الأبيض».

وأشارت الفنانة صابرين إلى أنها سعيدة بمشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، موضحة أن تكريم الكاتب وحيد حامد رائع جدًا، وهذا التكريم جاء متأخرًا.

وأوضحت الفنانة صابرين أنها أنهت تصوير فيلم مع المخرج شريفعرفة ومحمد هنيدي ومنة شلبي وعمرو عبد الجليل، والآن ستسعد لتصوير 3 أفلام.

صابرين صابرين
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