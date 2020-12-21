استشهاد شرطي في مداهمة بؤرة إجرامية بدمياط.. مصرع 3 عناصر خطرة وضبط آخر.. وحملات على تجار المخدرات بالمحافظات

- استشهاد شرطي ومصرع 3 عناصر إجرامية في دمياط

- ضبط نصاب عرض أجهزة بلاي ستيشن بأسعار مغرية على موقع للتسوق الإلكتروني

- ضبط عامل ونجله لاتجارهما بالمخدرات بسوهاج

- ضبط 5 كيلو بانجو و30 طربة حشيش بحوزة عناصر إجرامية بالدقهلية





اُستشهد رجل شرطة، ولقي ثلاثة من العناصر الإجرامية، مصرعهم، فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بدمياط.





أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط قيام 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة (سبق اتهام 3 منهم ومطلوب التنفيذ عليهم فى قضايا "سلاح- مخدرات - سرقة - ضرب - عاهة مستديمة") بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة واتخاذهم من حجرتين مهجورتين بالأراضى الزراعية بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة كفر سعد ، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.





وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط مدعومين بقوات من قطاع الأمن المركزى ولدى استشعار المتهمين بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فبادلتهم القوات إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف .





وأسفر ذلك عن استشهاد أحد أفراد الشرطة "من قوة وحدة مباحث مركز شرطة كفر سعد"، ومصرع ثلاثة من العناصر الإجرامية وأمكن ضبط الرابع ، وبتفتيش الحجرتين عُثر بداخلهما على ( 2 بندقية آلية - بندقية خرطوش- مسدس- عدد 220 طلقة مختلفة الأعيرة - 30 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر – 1 كيلو جرام من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيدرو – مبلغ مالى ) .





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية فى إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من المُتاجرين بالمواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية والذخائر.





من ناحية أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"؛ لارتكابه وقائع نصب واحتيال على المواطنين؛ عبر أحد مواقع التسوق الإلكترونى، عن طريق عرض "أجهزة ألعاب إلكترونية "بلاى ستيشن– هواتف محمولة" للبيع بأسعار مميزة، وقيامه بالتواصل مع عملائه مستخدمًا عددًا من خطوط الهواتف المحمولة عبر تطبيق "واتس آب"، والتحصل منهم على مبالغ مالية متفاوتة يقومون بتحويلها على تلك الخطوط عن طريق الهاتف المحمول، وعدم موافاتهم بإتمام ما تم الإتفاق عليه، وتبين ارتكابه 13 واقعة بذات الأسلوب.

وضبط بحوزة المتهم، عدد من الهواتف المحمولة تحوى آثار ودلائل لارتكابه تلك الوقائع، وعدد من شرائح الهاتف المحمول بعضها يستخدم فى نشاطه الإجرامى والبعض الآخر "مسجلين ببيانات مغايرة للمستخدم الفعلى"، و3 كارت فيزا، وعدد من الطلقات النارية.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الوقائع المشار إليها باستخدام شرائح الهواتف المضبوطة لتحقيق مكاسب مالية، وإيداعه متحصلاته من تلك الوقائع فى حساباته البنكية، وحيازته للطلقات النارية بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





على جانب اخر واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شركة طما بمديرية أمن سوهاج قيام (عامل، ونجله "له معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو تيج) بالتردد على دائرة المركز للاتجار فى المواد المخدرة متخذين من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات قيادة وملك الثانى، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت أكثر من 24 كيلوجراما – 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والسيارة للتنقل، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما.

