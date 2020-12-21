مقتل عالم روسي يعمل على أبحاث علاج كورونا والسرطان في ظروف غامضة.. عثر على جثته بالملابس الداخلية أسفل مبنى شاهق.. الحادث هو الثامن من نوعه.. وصلة مريبة تربطه بـ كورونا

- العثور على جثة العالم الروسي شبه عارية وبها طعنة واحدة

- صديق القتيل يكشف كواليس اللحظات الأخيرة في حياته.. والشرطة الروسية تتهمه بالقتل

- 7 حالات مشابهة لجريمة قتل العالم الروسي لأطباء ومحققين سقطوا من أعلى بسبب كورونا













في ظروف غامضة، وأجواء مثيرة ومريبة، عثر على جثة عالم روسي كبير له صلات وثيقة بـ جامعة إدنبرة، كان يعمل على تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19 - في سان بطرسبرج.





ورد أن عالم الأحياء الذي عثر عليه صريعا يدعى ألكسندر ساشا كاجانسكي، يبلغ من العمر 45 عامًا، اشتهر بعمله في مكافحة السرطان، سقط بملابسه الداخلية من نافذة في الطابق الرابع عشر من مبنى سكني شاهق في المدينة الروسية الشهيرة.





وقال موسكوفسكي كومسوموليتس إنه عثر في جسده على أثر إصابة بطعنة غائرة.





وفتحت لجنة التحقيق الروسية تحقيقا في جريمة القتل الغامضة في وفاة الدكتور كاجانكسي وتم اعتقال رجل مشتبه به يبلغ من العمر 45 عاما على خلفية الاشتباه في تنفيذه الجريمة وقتل العالم الروسي.

وادعى المشتبه به، الذي ورد أنه صديق للدكتور كاجانكسي، أن عالم الأحياء كان في حالة اضطراب عقلي قبل وفاته وأصاب نفسه بسكين، حسب تقرير "بيلد".

وادعى المتهم أن الدكتور كاجانكسي قفز من الشرفة عندما حاول أخذ السلاح منه.

كان الدكتور كاجانسكي - أستاذ مساعد في فلاديفوستوك - يعمل في إدنبرة لمدة 13 عامًا حتى عام 2017 على الأقل.

ولم يذكر التقرير مزيدًا من التفاصيل حول أي من لقاحات كورونا الدولية التي كان من المفترض أن يعمل عليها العالم الروسي الذي وجد قتيلا.

وأفادت إحدى الروايات بأنه ذهب إلى سان بطرسبرج لزيارة قبور أقاربه، أو ذهب لرؤية صديق قديم في المدرسة يدعى إيجور إيفانوف.

وتعتقد الشرطة الروسية أن هناك "شجارا" قد وقع مع العالم القتيل كاجانسكي قبل سقوطه من أعلى، وفقا لتقرير.

وعثر على جثته من قبل سيدة مقيمة تحت مبنى في شارع زامشين ثاني مدينة روسية في وقت مبكر من بعد ظهر أمس، وعلى الفور تم ابلاغ جهات تطبيق القانون للتحقيق في ظروف وفاته ، حسب التقارير.

وقالت لجنة التحقيقات الروسية اليوم إن أحد سكان سان بطرسبرج، البالغ من العمر 45 عامًا، تم اعتقاله كمشتبه به، وتم فتح قضية جنائية بتهمة القتل بعد اكتشاف علامات بالجثة تدل على أن الوفاة سبقها تعرض المجني عليه لضرب عنيف".

وكان المجني عليه يعمل مؤخرًا مديرًا لمركز الطب الجينومي في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية الروسية في فلاديفوستوك، حيث واصل التعاون البحثي مع الجامعة الاسكتلندية.

ويذكر أن الأكاديمي كان "يطور لقاحًا ضد فيروس كورونا" وأنه توفي "في ظروف غريبة".





وتذكر تقارير الصحف الروسية أن وفاة العالم كاجانسكي جاءت مماثلة لوفاة ستة روسيين مؤخرا سقطوا ايضا من نوافذ المستشفيات في وقت سابق من العام الجاري.





وكان خمسة من الضحايا يعالجون من فيروس كورونا بينما كان أخر الضحايا طبيبًا اشتكى من نقص معدات الوقاية الشخصية، وسقط هو الآخر من نافذة المستشفى؛ لكنه نجا ولا يزال في المستشفى مصابا بجروح في الرأس.





ووفقا للتقارير، بين عامي 2005 و 2012، عمل الدكتور كاجانكسي في Wellcome Trust Center for Cell Biology ، بجامعة إدنبرة ، كباحث مشارك بعد الدكتوراه ثم باحث مشارك أول.





وقد تلقى مؤخرًا منحة روسية لدراسة طرق جديدة لتشخيص وعلاج أورام المخ الخبيثة.





وكان العالم الروسي القتيل داعية للبحث في استخدامات الأعشاب والفطر كحلول محتملة في علاج السرطان، كما يذكر أنه في وقت سابق درس وعمل في الولايات المتحدة.





وفي عام 1991، عندما انهار الاتحاد السوفياتي، كان أول مندوب روسي في برلمان الشباب الأوروبي، وكان أيضًا عضوًا في أكاديمية الشباب في اسكتلندا.





وترفع وفاة الدكتور كاجانكسي عدد الحوادث المرتبطة بالسقوط من اعلى وفيروس كورونا في روسيا إلى ثمانية حالات، جميعها كانت الوفاة فيها حتمية باستثناء واحدة.





وسقطت ناديجدا سالكوفا، البالغة من العمر 74 عامًا، في يونيو من نافذة بالطابق الرابع في مستشفى سيماشكو في موسكو حيث كانت تخضع للعلاج من فيروس كورونا.





وكانت بمفردها في غرفة بالمستشفى حيث كانت تخضع للعلاج منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع ، ولا تزال ظروف سقوطها 40 قدمًا قيد التحقيق من قبل الشرطة.





وأشار أفراد عائلات ضحايا آخرين إلى أن المصابين بفيروس كورونا يمرون بأفكار انتحارية بسبب الأدوية المستخدمة في علاجهم ، مما يدفعهم لمحاولة الانتحار.





وقبل عشرة أيام ، سقط رجل يبلغ من العمر 68 عامًا مصابًا بـ Covid-19 حتى وفاته من نافذة في جناح العناية المركزة في مستشفى قدامى المحاربين في ياروسلافل.

وظهر أيضًا أن رجلًا يبلغ من العمر 49 عامًا مصابًا بفيروس كورونا المؤكد سقط على مسافة 60 قدمًا من نافذة مستشفى في الفترة المحيطة بالولادة في موسكو أعيد تخصيصه لعلاج ضحايا الوباء.



