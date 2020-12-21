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علاء السقطي: ربح المشروعات المتوسطة بين 50 إلى 200 مليون جنيه.. فيديو

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:11 م
علاء السقطي
علاء السقطي
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إبراهيم القادري
قال المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة: إن المشروعات المتوسطة يصل ربحها إل\ى. 50 مليون جنيه حتى 200 مليون جنيه مؤكدا أن المشروعات الصغيرة تكلفتها بسيطة وبالتالي تكون دورة إنتاجها سريعة.

وأضاف السقطي خلال لقائه علي قناة إكسترا نيوز، أن دور الفرد الموجود بالمجمعات الصناعية هو العمل والإنتاج بناء علي قواعد تم اعلامه بها مسبقا مؤكدا ان هناك 1000 منتج نستورده من الخارج ويمكن تصنيعه في مصر.

وأوضح السقطي ، أن تكلفة المنتج لها عناصر مثل الخامات والعاملين عليها وتكلفة الماكينات وتكلفة التسويق وبالتالي يساعد علي خفض سعر المنتج داخل البلد.

وتابع السقطي، أن العمالة المصرية من ارخص العمالة المتواجدة علي مستوى العالم مؤكدا أن السوق المصرية هو اكبر سوق في الشرق الأوسط.
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