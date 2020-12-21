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نائبة الاحتياجات الخاصة: التعددية في البرلمان المقبل لم تحدث من قبل.. فيديو

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:23 م
النائبة مها شعبان
النائبة مها شعبان
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محمود محسن
هنأت الدكتورة مها شعبان النائبة بالبرلمان المصري وممثلة ذوى الاحتياجات الخاصة بالقائمة الوطنية من اجل مصر، الدولة المصرية بنجاحها فى استكمال الاستحقاقات الدستورية وإقامتها فى مواعيدها المقررة، على الرغم من الظروف الصعبة في ظل جائحة كورونا.


وأضافت شعبان خلال لقائها في برنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة، أنه لم يكن هناك تعددية فى البرلمان مثل الذي سيكون عليه البرلمان المقبل، مشيرة إلى أنه سيكون مختلفا عن سابق البرلمانات الاخرى.


وتابعت النائبة بالبرلمان المصري وممثلة ذوى الاحتياجات الخاصة بالقائمة الوطنية من اجل مصر، أن القائمة ائتلافية حزبية من 12 حزبا سياسيا مختلفا به مؤيد ومعارض إضافة إلى وجود تنسيقية شباب الاحزاب التى تضم كوادر شابة فوق الممتازة تم تدريبها وتأهيلها للقيام بالعمل النيابي على اكبر قدر.


وأشارت شعبان إلى أنه لأول مرة في تاريخ البرلمان المصري يكون هناك 148 سيدة بالبرلمان المصري.


ونجحت الدولة فى إجراء هذه الانتخابات على الرغم من ظروف جائحة كورونا التى تجتاح العالم كله، إلا أن الحكومة أثبتت بجدارة أنها قادرة على تخطى أى أزمة فى ظل إدارة العملية الانتخابية بأمان والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.


وبعد الانتهاء من ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ، أصبح هناك 17 حزبا سياسيا ممثلا داخل "مجلس الشيوخ" الغرفة الثانية المعاونة لمجلس النواب، وحصل حزب مستقبل وطن على نصيب الأسد من مقاعد مجلس الشيوخ.
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